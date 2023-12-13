造夢者正編織着每位追夢者的今天！



有一位宣教士醫生巴治安曾經說過：「做夢要做個大一點的。」巴醫生是位外科醫生，專長幫助患兔唇顎裂的小童做修補手術，令不少貧苦病童再展歡顏，重拾自信。在窮困的六十年代，他夢想建立一間「無牆醫院」，讓醫護深入社區，更走進病人家中提供服務。他開始構思在比較貧窮的地方開設新醫院。最後，他於1973年在觀塘開創基督教聯合醫院。



撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



回顧過去，時代變、環境變，然而病人所經歷的生老病死始終不變。我們可以見證小朋友因臉上血紅胎斑得醫治而重拾他們成長時應有的歡樂和自信；也目睹越來越多病人經治療得痊癒後的微笑；又不斷聽到正與頑疾搏鬥病人口中的一聲感激；以及一封又一封病者或家屬寄來的道謝信……這些都成為我們持續前行的再生能源，為病人送暖，實踐全人醫治。

基督教聯合醫院歷屆院長聚首一堂，為醫院慶祝金禧紀念。

半世紀以來，基督教聯合醫院走出一段又一段不平坦但恩典滿滿的路途，成就一個又一個很平凡但病得醫治的故事。時至今日，無牆醫院的概念蛻變成新模式：「走出去，也請進來」—─我們繼續走入社區的同時，越來越多社區有心有力的義工也走進醫院，化身成為「聯合」綠衣天使，肩並肩服侍病人。這種雙向演化，反映社區和「聯合」互相信賴及守護病患的精神。

2023年迎來我們醫院的金禧紀念，金色有一種獨特之處，就是無論配上甚麼顏色，都會給人一種光明感覺。金色也是太陽的顏色，蘊含著照耀別人，帶給人溫暖的象徵意義。展望未來，基督教聯合醫院就如聖經上所提醒的一樣，是世上的光，帶給人盼望；聯合人就是地上的鹽，好讓接受關顧和治療的人都可以品嚐到聯合人情味。

基督教聯合醫院五十周年紀念特刊《聯合五十》，記錄聯合人半世紀以來的工作點滴。

無論每位病人及其家屬的境況如何，祈盼聯合人能為他們的人生中注入一點金光燦爛的色彩！

想細味更多聯合故事，可透過連結或掃描下方二維碼觀看金禧院慶特輯《聯合尋人記》終極篇—─貨櫃裡的聯合學臣：https://youtu.be/w1k2sIcWtHs

細味更多聯合故事，可透過掃描二維碼觀看金禧院慶特輯《聯合尋人記》終極篇—─貨櫃裡的聯合學臣=.

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

