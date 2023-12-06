到醫院通常不是好事，但早前北區的中小學校長卻浩浩蕩蕩來到北區醫院，是為了解醫院運作，亦希望能進一步推廣一項新的醫校協作倡議 —— 「一家一劃」。



撰文：醫院管理局北區醫院行政總監孫天峯醫生



有北區中學校長(左一)在北區醫院探訪活動中重遇昔日學生，並作出勉勵。

醫院跟學校關係其實相當密切，尤其是學生不時會因受傷或身體不適，需要被送院檢查治理。然而，學校對醫院運作認知並不深入，與醫院接觸的時間多半是在急症室，都是急忙狼狽、不甚愉快的經歷。對於醫院而言，除了救急扶危，我們也希望可以推廣各樣健康教育訊息，對促進社區健康有莫大裨益，學校便是其中一個相當適合的地方。醫院甚至可以化身活動課室，令同學能夠親身體驗醫療服務運作，提高健康知識之餘，更能培養服務社區的心志，以至投身醫護行列。

這些年來，也曾有不少中、小學生到醫院參觀，但校長團專門到訪卻是首次。他們參觀了急症室、模擬訓練中心、日間康復中心、泌尿外科檢測中心等設施。他們當中也有不少是第一次來醫院：「我們平時都不希望要來醫院，但像這樣來醫院參觀，實在難得。」

早前北區的中小學校長浩浩蕩蕩參觀北區醫院的不同設施，了解醫院服務及運作，並共同籌劃「一家一劃」 ，推動學生關愛家人的精神，並吸引他們日後加入醫護行業。

更難得的是，有校長竟然重遇昔日學生。正當校長們參觀模擬訓練中心時，其中一位校長認得一名負責介紹的同事，是自己曾經教過的學生。同事巧遇母校校長，便即肅然起來，並請來另外兩位同事，原來他們都是同校同學，校長即場「訓示」三位校友：「你們要用心工作，不要丟學校的面子。」場面有趣而溫馨。

醫院確實有不少同事在北區土生土長，在地區學校接受教育，畢業後在地區醫院工作，服務貢獻同一地區，更體現「醫校一家」的情味。

其實校長們都是在北區中學校長會和北區小學校長會的兩位主席帶領下來醫院參觀，率先親自了解醫院運作。參觀過後，校長們跟我們分享了許多對醫校協作的看法和建議，並共同籌劃「一家一劃」。

「一家一劃」透過北區中學校長會及小學校長會動員北區中小學參與，更有系統地進行醫校協作活動。

所謂「一家」，正正是指「醫校一家」，並以家庭為單位，推動學生們認識及關愛家人健康。當中醫院管理局的應用程式HA Go便是很好的平台，同學們可以透過協助家人，尤其長者，安裝和管理HA Go，既可以將健康資訊帶給家人，也可以認知家人健康需要，提示家人注意健康等。

所謂「一劃」，則指「醫涯規劃」，希望透過醫院義工、訓練、參觀及訪問醫護同事等交流活動，讓同學們多認識醫護行業，明白醫院不只有醫生和護士，還有很多不同專業與工種，同學們總能找到合適他們的工作。

隨著北區醫院擴建和北部都會區發展，將來必然需要更多醫護人才。我們希望透過「一家一劃」，播下醫護生涯愛的種子，吸引更多愛護家人的有志學生，將來投身醫院服務，為服務社區出一份力。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

