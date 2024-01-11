國泰取消航班｜林紹波認規劃更表出錯　稱員工流失率回復正常水平

國泰今日（11日）再有至少20班機取消，國泰行政總裁林紹波今承認，國泰在規劃更表時出錯，低估候命機師人數，到真正運作時發現人數不足抵消流感高峰期，唯有取消部份航班，以維持運作。外界關注國泰的人手問題，林紹波則指國泰去年人手已達4000人，今年會繼續有淨增長，現時不同員工群組流失率，包括機師也已回到正常水平，相信未來都會維持，而國泰也會繼續招聘和培訓人手。



國泰航空2023年12月中起，持續有航取消，今日再有至少20班機取消，涉及香港飛北京、成都、高雄、曼谷及吉隆坡等。國泰行政總裁林紹波出席活動後主動回應事件，除了向受影響旅客致歉外，也承認國泰在規劃更表事出錯，低估候命機師人數，到真正運作時，發現人數不足抵消流感高峰期的影響，惟國泰已很快有反應，取消部份航班。

林紹波解釋，每月會出更表給前線機組人員，由於12月更表，早在11月中發出，國泰到聖誕節才發現候命機師不足以抵消流感高峰期，而12月中則已發出1月更表，所以即使12月底，國泰已見到問題，問題仍延伸至1月。

外界也關注國泰人手問題，林紹波則指香港在去年初才開始開放通關，國泰重建起步比其他航空公司遲，但即使遲起步，2022年中的運力不足10%，到去年底已升到70%，比其他城市及航空公司快。

他續指，在重建過程中，人手是重點，國泰去年人手已達4,000人，今年會繼續有淨增長，現時不同員工群組流失率已回到正常水平，相信未來都會維持，未來會繼續努力招聘與培訓。他回應傳媒提問時，再提到機師流失率已回復正常，國泰也有招聘到新機師，當中也包括「回巢」的機師。

林又提到，在重建過程，國泰也著重回饋員工，例如去年9月向員工發放六星期獎金，今年1月也發1個月獎金，在未來的3月份也會公布盈利分享計劃。他認為，員工士氣已大大提升，今年會繼續努力，與員工保持溝通，回應員工需要，希望士氣能進一步提升。

他也強調，事件成因主要在計劃更表時出錯誤，候命機師人數不足抵消流感高峰期，認為機師病假與高峰相關，暫看不到有其他因素在內。

▼12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



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