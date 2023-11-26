用牙貼勿懶惰　否則愛美不成變爛牙

微笑時露出一口潔白牙齒是不少愛美人士的願望。除了戴上傳統牙套或箍牙矯齒，牙齒貼片亦是一種選擇。不過貼上牙貼前後，有不少地方需要注意，例如貼之前須注意牙齒的琺瑯質情況，因為牙齒表面愈多琺琅質，貼片與牙齒之間的黏力便愈高；貼後亦須勤加清潔，否則容易蛀牙及引致牙周病，隨時愛美不成慘變爛牙。



撰文：醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻



醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻

牙齒貼片其實是一種常用於牙齒美容及修復的治療方法，適用於牙齒排列輕微不整齊的人士。常用的貼片物料包括：

（1）二矽酸鋰 （lithium disilicate）



（2）長石瓷（feldspathic porcelain）



（3）複合樹脂貼片（composite veneer）



以上物料有著不同的通透度、耐色度及強度。牙醫可按求診者臨床情況選用不同的物料，從外觀上立即改變牙齒的形狀及顏色。牙齒貼片更可以「預演」美容效果，因為牙醫可以先利用複合樹脂物料製作臨時貼片，讓求診者預先感受牙齒的新形狀及美觀效果。

不少對牙齒貼片感興趣的人士，都會關心貼片的牢固程度，例如會擔憂日常進食會否令貼片鬆脫，惹來尷尬場面。事實上，貼片牢固與否，取決於牙齒上的琺瑯質份量。牙齒表面愈多琺瑯質，貼片與牙齒之間的黏力便愈高，愈為牢固。

牙齒貼片是一種矯齒選擇，貼上牙貼前後，有不少地方需要注意，例如貼之前須注意牙齒的琺瑯質情況，因為牙齒表面愈多琺琅質，貼片與牙齒之間的黏力便愈高；貼後亦須勤加清潔，否則容易蛀牙及引致牙周病，隨時愛美不成慘變爛牙。（資料圖片/高仲明攝）

不過需要注意的是，若求診者需要過分改變牙齒的形狀及位置，可能涉及磨細牙齒。當牙齒上大部份琺瑯質因而被磨走，貼片的黏力便會大減。沒有緊貼在牙面的貼片，將會岀現邊緣變色及貼片崩爛等情況。因此有些臨床情況是不能單靠貼片解決，或需配合矯齒或美白牙齒，才可達到更佳效果。

提到磨細牙齒，有人或會將牙齒貼片與另一種同樣需要磨細牙齒的牙套美容比較。事實上，牙齒貼片的入侵性較低，好比女士的美甲貼片，貼於牙齒表面。而牙套則如安全帽一樣，包圍整顆牙齒，過程中需要將牙齒體積磨細，磨牙幅度較大。當病人有牙齒咬合問題，即使貼上貼片都容易崩爛，可能需要考慮以牙套代之。

牙齒貼片或牙套的費，大多為每顆牙約數千至逾萬港元不等。如貼片要達到美觀效果，通常不會只於一顆牙齒貼上貼片，或需要將鄰近的數顆牙齒一併處理，以達致整體和諧感。

齒貼片邊緣參差不齊，容易𠝹傷口腔。

牙齒貼片非一勞永逸，其後的清潔保養工作亦相當重要，因為關乎牙齒健康。牙齒貼片的邊沿必需緊貼牙齒，才不致藏污納垢或牙齒敏感。勤用牙線和牙刷，並清潔貼片邊沿，否則容易引致牙周病及蛀牙。

假如牙貼引致牙齒問題，把貼片拆掉重做，也是難題。因為清拆過程中，不少琺瑯質會被帶走，令將來的新貼片黏力大減。有意貼上牙齒貼片人士，宜先向合資格牙醫查詢及處理。

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