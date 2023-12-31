身體長期「乾燥」也是病　眼乾口乾勿「死忍」

冬天濕度低，皮膚乾燥、眼乾口乾看似順理成章，不用掛心。但在醫學上，身體持續三個月或以上出現乾燥徵狀，可能是免疫系統紊亂而患「乾燥症」。此症多見於40至50歲人士，以女性居多；病者皮膚及多個器官會出現慢性發炎，雖不至危及性命，但難以「斷尾」，宜加留神。



撰文：醫善同行醫學顧問、風濕病科專科醫生陳柏滔



醫善同行醫學顧問、風濕病科專科醫生陳柏滔

「乾燥症」的學名是修格連氏症，是一種免疫系統失調而引發的慢性炎症，屬於常見風濕科疾病。此症分為原發性和繼發性。前者是指自己發病，後者則指繼發於其他免疫系統疾病，例如紅斑狼瘡及類風濕性關節炎等。此症發病率約為0.3%至0.7%，即每1000人當中有3至7人患上。患者以中年人士為主，女性患者約為男性患者的10倍。

乾燥症具體成因未明，醫學界估計與遺傳因素、病毒感染及荷爾蒙有關，與秋冬的乾燥、濕度低環境沒有太大關係。（資料圖片）

乾燥症具體成因未明，醫學界估計與遺傳因素、病毒感染及荷爾蒙有關，與秋冬的乾燥、濕度低環境沒有太大關係。發病初期徵狀並不明顯，患者多數出現口乾、眼乾及間歇關節痛。患者容易因而忽視病情，認為「只是少少發炎」、「只是睡眠不足所致」而延誤求醫。

診斷乾燥症需要一系列的眼乾測試、口乾檢查及評估，才能斷症。多數出現眼乾及口乾背後的病理，是因為外分泌腺體（例如淚腺及口水腺）的上皮細胞受到影響，分泌功能失常引起。（GettyImages）

診斷乾燥症需要一系列的眼乾測試、口乾檢查及評估，才能斷症。多數出現眼乾及口乾背後的病理，是因為外分泌腺體（例如淚腺及口水腺）的上皮細胞受到影響，分泌功能失常引起。經歷一段時間的眼睛乾澀、有異物感、痕癢及怕光後，有機會惡化至角膜潰瘍、感染，視力受損甚至失明。至於口水分泌不足、長期口乾的後果，則是吞咽困難、味覺遲鈍、口臭，以至患上蛀牙及牙周病等。

除了眼睛和口腔，乾燥症還可影響肺、皮膚、呼吸系統及神經系統，可能導致乾咳、皮膚痕癢出疹、間質性肺炎、腎臟鈣化或結石、中樞神經系統發炎等。

乾燥症成因不明，但也可從日常生活著手預防，患者可避飲咖啡因成分或酸性飲品，舉例檸檬茶、咖啡、奶茶。（Pixabay圖片）

乾燥症的治療方法以紓緩為主，到病情較差、器官出現嚴重併發症時，甚至需要使用類固醇及免疫抑制劑治療。所以，乾燥症必須早發現，早醫治。曾有患者忍耐了很長一段時間的眼乾及口乾不適，才上門求醫，檢查後發現淚腺及口水腺已受到破壞而難以復原，需長期以眼藥水及口水補充劑輔助及紓緩病況。

雖然乾燥症成因不明，但也可從日常生活著手預防。例如飲食上，患者可避免進食太乾的食物，及避飲咖啡因成分或酸性飲品，舉例檸檬茶、咖啡、奶茶、碳酸飲料等。

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