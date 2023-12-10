皮膚的「黑」「白」雙煞

愛美之人，追求肌膚極致的黝黑、白淨，但急於求成，容易適得其反。例如過度暴曬，皮膚黑色素大量沉澱，會變成各種色斑；希望謝絕黑色素，但混合使用不同成份的美容或淡斑產品，易生不良或過敏反應之餘，也不知禍從何來。醫學上，皮膚黑色素太多或太少，其實也是健康警號，下文介紹一二。



撰文：醫善同行醫學顧問、皮膚科專科醫生陳厚毅



醫善同行醫學顧問、皮膚科專科醫生陳厚毅。

亞洲人的膚色深淺，除了種族因素，也取決於黑色素的多寡。當皮膚吸收陽光、受到刺激或發炎，或因為體內的內分泌等因素，基底層的黑色素細胞便會產生大量黑色素，並逐漸送到角質層。黑色素由基底層送往角質層的過程，大約28天，期間，一部份的黑色素會在代謝機制自然消失；其餘、過量分泌的黑色素則會逃過代謝機制，走到角質層。這是膚色轉黑的基本程序。

所以，我們常說的黑色素沉澱是一種症狀，也是色斑、雀斑於不同部位形成的第一步。黑色素繼續長期沉澱，視乎累積的位置，表皮層為各種色斑、真皮層則為痣。若皮膚產生病變，更可發展成皮膚癌。

黑色素沉澱是一種症狀，也是色斑、雀斑於不同部位形成的第一步。黑色素繼續長期沉澱，視乎累積的位置，表皮層為各種色斑、真皮層則為痣。若皮膚產生病變，更可發展成皮膚癌。（VCG）

白蝕則是另一種極端，當身體某部份皮膚的黑色素嚴重稀少，便會浮現不尋常的白色斑點。原因有機會與身體的免疫系統錯誤攻擊自身的黑色素細胞而致。大部份白蝕病例為遺傳，或自身也罹患其他免疫系統疾病，例如一型糖尿、貧血等；部份病例也與壓力或其他環境因素有關。

病如其名，不自然的奶白色斑塊可於四肢、頭、肩頸等部位出現；斑塊形狀顏色與汗斑類近，但汗斑的顏色偏紅及淡白，而且真菌感染位置會痕癢難當，白蝕則很少有發癢。白蝕影響儀容之餘，斑塊位置也會因為缺乏黑色素保護，所以較易曬傷；但此病不會傳染，亦不會增加患皮膚癌機會。

追求心中極致的膚色需要很長時間，不能急進，防曬必須勤做、從小做起，而護膚、保濕亦如是。皮膚每日外露於環境，接觸不同的物質，其實最容易潛藏疾病元兇。（資料圖片/盧翊銘攝）

治療方面，如外塗藥物或紫外線光學治療未見明顯效果，白蝕患者或需接受黑色素細胞移植治療，即從患者健康的皮膚抽取黑色素細胞，移植到白蝕的部位，讓身體自行改善膚色。至於黑色素沉澱引致的各種色斑，若無嚴重健康風險，則未必需要接受手術；但正因如此，若在不清楚成份及副作用下，混合使用多款去斑或美容產品，隨時引致皮膚不適或過敏反應，得不償失。

說到底，追求心中極致的膚色，需要很長時間，不能急進。例如防曬，必須勤做、從小做起；護膚、保濕亦如是。很多市民忽略皮膚的健康風險，但皮膚每日外露於環境，接觸不同的物質，其實最容易潛藏疾病元兇。

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