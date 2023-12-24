大便暗藏健康警號　長期「屙潺」或是瘜肉作怪

不少市民都知道，大便的形狀、顏色以至排便習慣，反映腸胃是否出現毛病。最多人知道的是大便出血，可能是罹患腸癌的徵兆；另一個普遍但未必為意的症狀是「屙潺」。「屙潺」與腸道瘜肉、腸癌，以至肛門疾病以及慢性炎症性腸病等一系列疾病都有關連，也是讓醫生判斷需否施行腸胃鏡以至其他手術的重要資訊。



撰文：醫善同行醫學顧問、外科專科醫生王喬峯



醫善同行醫學顧問、外科專科醫生王喬峯

「屙潺」是指大便帶有介乎黃白色至透明、像鼻涕般的黏液。這些黏液其實是腸道黏膜增生的分泌物，當瘜肉或腫瘤在腸道生長，腸道變窄，排便時更容易把腸道的黏液及分泌物一併帶走。

「屙潺」與排出帶有隱血的大便，同樣不會產生痛楚；但相比大便隱血，患者較容易以肉眼分辨這些「滑潺潺」的黏液。

身體把食物轉化為大便的過程，經過了胃、腸以及肛門，這些器官的黏膜都有機會因為胃部或腸道的腫瘤、瘜肉等增生而脫落，並隨糞便排出；又或受痔瘡、肛門發炎或肛門瘻管等影響，肛門黏膜過度分泌並黏附在糞便和肛門附近，這些患者在如廁後擦拭時，也會找到黏液狀的分泌物。

「屙潺」與腸道瘜肉、腸癌，以至肛門疾病以及慢性炎症性腸病等一系列疾病都有關連，也是讓醫生判斷需否施行腸胃鏡以至其他手術的重要資訊。（Getty Image）

所以，醫生一般會建議長期「屙潺」的病人，先接受腸鏡檢查，嘗試找出病因。腸癌的臨床表現和病灶的位置息息相關。由於右腸主要接收來自小腸的液態糞便，早期右腸腫瘤未必出現大便習慣改變，所以也較難發現，直至後期腫瘤變大時症狀才會明顯。

這些病人有機會伴隨腹脹、摸到腹部腫塊、消瘦、貧血等症狀。如果瘜肉或腫瘤在左邊大腸（如左結腸、乙狀結腸或直腸）產生，糞便的水份已被吸收，與瘜肉或腫瘤摩擦，大便就會帶有隱血，而且形狀變幼如鉛筆。有研究指出，逾半的腸癌個案，病灶都位於左邊大腸；而一些家族性遺傳相關的年輕腸癌患者，側以右邊大腸癌症個案較多。

大便習慣與腸臟健康息息相關，除了排便時間、習慣、大便形狀之外，不時留意大便有否附帶黏液或不明分泌物，也很重要。特別是有家族病史的人士，宜加倍注意。（視覺中國圖片）

臨床上，腸鏡除了查找瘜肉或腫瘤，也會檢查有否慢性炎症性腸病的徵兆。此病分為潰瘍性結腸炎和克隆氏症兩大類。一些克隆氏症患者的腸道內壁會長出如鵝卵石狀般一顆顆微小肉粒，同時大便亦會像「屙潺」般帶黏液，有時甚至帶血。此外，患者亦多會間歇地腹痛腹瀉，體重驟減等。不少病人初時只以為是腸胃不佳或吃了不潔食物，到了大便帶血或體重不斷下降時，才意識危機降臨。

總括而言，大便習慣與腸臟健康息息相關，除了排便時間、習慣、大便形狀之外，不時留意大便有否附帶黏液或不明分泌物，也很重要。特別是有家族病史的人士，宜加倍注意。

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