精神病婦迷暈兼刀鎅親女企圖謀殺罪成　官指屬悲劇　判醫院令1年

有精神問題的中年婦女於3年前，聲稱聽到一把聲音說綁架和賣她的女兒到妓院，婦人擔心未能保護女兒，把「加料」奶茶給丈夫和女兒飲用後，趁兩人入睡後用刀鎅傷女兒頸後離家。中年婦早前被陪審團裁定企圖謀殺等兩罪成立，法官今（1日）在高等法院判刑時形容，本案是一宗悲劇，中年婦受精神分裂等影響而干犯嚴重罪行，採納精神科報告建議，判處她醫院令1年。



女被告楊芳茱（48歲），被控施用使人神志不清或軟弱無力的藥物和企圖謀殺兩罪，指她於2021年4月13日，在麗港城某室，非法導致其女兒及丈夫服用使人神志不清或軟弱無力的藥物；企圖謀殺當時19歲的女兒。

女被告楊芳茱在高等法院被裁定企圖謀殺及傷人罪成，被判醫院令一年。（資料圖片）

辯方願承擔責任

辯方求情指，事主家人表示不希望案件繼續，但控方仍繼續檢控。家人已原諒被告，並明白她的精神問題。惟控方指，辯方的說法沒有相關資料支持。法官強調，事主家人在案中沒有作供，但他們不作供可能基於佷多原因，若辯方沒有實質證據而作出相關說法，對控方並不公平，辯方最終撤回有關說法。但稱被告願承擔責任，並表示不希望事件影響其家人和她擔任義工的佛學教育中心。

被告與家人關係良好 案發時精神錯亂

法官判刑時引述被告最新的精神科報告，指她現時精神已有改善，但有精神病症狀，使用暴力的風險屬高。法官又指，本案無疑是悲劇，被告是一名有愛心的人，和家人關係良好。她案發時患有精神錯亂和精神分裂，出現幻覺和幻聽，最終犯案，其罪責因此獲減輕。被告干犯兩項嚴重的控罪，尤其是企圖誤殺罪，但考慮被告的精神問題，決定不判處監禁，並接納精神科報告的建議，判她醫院令一年。

警方在單位發現被告女兒及丈夫均有受傷

案情指，警方於2021年4月14日接報到案發單位，發現被告的女兒頭部和頸部均有新近的傷口，被告的丈夫則說話含糊不清。兩人被送院治理，尿液中均驗出安眠藥。此外，丈夫的手肘有受傷，女兒則雙手、前臂等均有受傷，其中右頸的傷口更深至穿過肌肉層。翌日，警方在被告妹妹的家中將她拘捕，並在她身上發現一把刀。

案發於藍田麗港城一單位。（馮國良攝）

認曾在奶茶放入30粒安眠藥

被告在錄影會面稱，她案發日在家附近的一間茶飲店買了兩杯奶茶，並在其中一杯奶茶中加了30粒安眠藥，分別給女兒和丈夫飲用。之後，被告扶昏昏欲睡的丈夫到房間睡覺，並等待需要上網課的女兒睡著，解釋因為她認為「（女兒）訓著左唔會咁痛苦。」

認曾用水果刀鎅女兒

及至下午6時半，被告取出水果刀，在女兒的左手上鎅了三刀。被告稱，女兒在被鎅第一刀時已驚醒，並和她說了一些話，惟她未能記起說話內容。被告其後將兇刀放在窗台上後便離家，不久後被警方拘捕。至於警方當時在她身上檢獲的另一把刀，被告稱是打算用該刀自殺。

傷害女兒為保其安全

被告又稱傷害女兒，是為了保護對方的安全，稱：「驚有事發生會保護唔到佢。」被告自言聽到一些聲音和畫面，有人稱要綁架和賣女兒到妓院。

案件編號：HCCC79/2022