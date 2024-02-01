中大改組｜校董會同意為3議員$75萬刊憲費找數　稱改組符大學利益

三位立法會選任的中大校董張宇人、鄧家彪、劉國勳早前提出《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》以落實中大校董會改組，而三名中大前校董表示相關修例由議員校董以私人法案方式提出，故應由他們支付刊憲費用所涉的75萬元。



中大校董會今日（1日）開會，會上議決同意支付三名校董議員為推動中文大學修訂條例刊憲的相關費用。校董會稱，有關修訂條例是為提升中大管治、但應做而多年來未能做到的重要舉措，符合大學和公眾利益，大學校董會去年亦對法案改組的具體建議作出充分諮詢和討論，並公開表示接受和配合修訂，所以同意支付刊憲相關費用。



張宇人、劉國勳、鄧家彪三名中大校董兼立法會議員，提出《2023 年香港中文大學(修訂)條例草案》。（資料圖片／廖雁雄攝）

張宇人、鄧家彪、劉國勳今早避席會議

中大校董會今早召開會議討論是否要支付該筆款項，會議歷時4小時多，三名議員在討論期間避席。最後，校董會同意支付費用，而校董會主席查逸超離開時，則沒有回應提問，僅稱會以新聞稿交代詳情。

校董會又指，相關修訂條例是「提升中大管治、但應做而多年來未能做到的重要舉措」，這符合大學和公眾利益。加上去年大學校董會對法案改組的具體建議已作充分諮詢和討論，並公開表示接受和配合法例的修訂，故作出支付刊憲費的決定。

中大校董會2月1日召開會議討論《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》刊憲費用，會議歷時4小時多，最後校董會同意向3位議員支付費用。（郭梓謙攝）

針對中大是否要支付款項，3名中大前校董包括香樹輝、林偉雄、楊于銘就在本周二（30日）發表反對聲明。

聲明提到，中大校方曾有委員會經開會後反對支付刊憲費用，並指張宇人等人雖為中大成員，但發表私人條例草案期間，從未諮詢中大校董會，屬個人決定；因此沒有基礎要校方支付，若然中大支付費用，則有違犯《中文大學條例》之嫌。