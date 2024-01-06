照顧者｜母中風女辭工照顧感壓力與無力　跨專業支援重拾生活質素

穿鞋、著襪、外出閒逛，看似簡單的事對中風人士也不容易，陳婆婆中風後，經過一年多的治療及訓練，才做得到。她的女兒Happy，在媽媽中風後也隨即辭工，專心照顧媽媽，惟全身投入照顧後，因缺乏照顧經驗及技巧，一度令她質疑自己無能力照顧好媽媽。



直至參與中風復康計劃，有跨專業團隊的支援，她才掌握照顧技巧，能協助媽媽由床上轉移到輪椅，一同外出；陳婆婆在持續進行治療及訓練下，活動能力也逐步提升，現時能夠用四腳叉、在旁人輔助下步行。



復康路上，兩母女雖時有分歧及爭拗，但開始找到共識，Happy去年4月亦開始重返職場，近來也短暫離港旅行。計劃團隊表示，想復康的路行得好，被照顧者及照顧者都佔重要角色，所以不只要着眼於中風人士，也要照顧照顧者，「我哋都係想幫到佢哋兩者都可以盡量，貼近返佢哋以前嘅一啲嘅生活模式。」



復康路上，Happy及媽媽時有分歧及爭拗，但也開始找到共識。（林靄怡攝）

不欲把中風母送院舍：好似無意中放棄咗佢

Happy今年40多歲，2022年初媽媽中風，她二話不說辭職照顧，親友建議過不如安排媽媽入住院舍，但她不願意：「我覺得好似佢咁嘅狀態，入咗去（院舍）時，好似無意中放棄咗佢咁，我自己個心都係試咗（回家照顧）先，唔得先再算。」

她憶述，媽媽中風入院時，正值第五波疫情，後來在醫院感染新冠，轉送到定點醫院，她一直都未能親身探望，直至出院兩母女才能碰面，「嘩，啲手直頭甩晒皮，好似乾晒咁，個人好似好無嚟神氣，唔識點形容，總言之見到好心痛。」

Happy指媽媽中風入院，期間感染新冠，出院時身體及精神狀況大不如前。（林靄怡攝）

全天候照顧不易 母見女兒辛苦照顧自覺拖累

全天候照顧不容易。Happy的媽媽陳婆婆今年72歲，中風前喜歡跟朋友飲茶、游水、更有一張迪士尼年卡，閒時會跟朋友去玩；中風後，她經常臥床，難以接受身體及生活的改變，又想到女兒要辭職照顧自己，自覺拖累女兒，情緒低落，有很多負面想法。至今提起，陳婆婆仍忍不住落淚：「諗住快啲死、快啲死，成日都諗。」

壓力及疲憊困擾：企喺到都瞓得著

Happy知道媽媽有情緒，於是更落力照顧，「佢要啲咩就拎畀佢，咁佢咩都做唔到，但佢個人又好急，所以你係處於一個唔停手。」但隨之而來的，是壓力及疲憊：「最初嗰陣時，就係可能無時間瞓教，去到一個階段，你企喺到都瞓得著。」

陳婆婆指出院後一直臥床，當時心情低落，又自覺拖累女兒，有很多負面想法。（林靄怡攝）

未能掌握扶抱技巧 一度質疑無法照顧好媽媽

她續指，媽媽回家後一直臥床，即使有上網看影片學，仍未能掌握扶抱及位置轉移的技巧，扶媽媽坐起、幫媽媽從床上轉移到輪椅、去浴室洗澡這些事，都只能等到醫院離院支援的團隊上門協助才做得到，令她一度質疑自己無法照顧好媽媽。

「去到一個位，你係成個月，佢都落唔到床，即係我係無辦法去，譬如過櫈，呢個位就令到我去反思，到底我係咪無能力去照顧佢呢？因為你係院舍，人哋就算郁唔到，都會坐起身食嘢，坐落櫈食嘢，但我喺屋企完全做唔到。」

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參與中風復康計劃 獲物理治療師、職業治療師、社工跨專業團隊支援

在朋友介紹下，她認識到聖雅各福群會中風復康計劃，並在醫務社工轉介下參與計劃。計劃有由物理治療師、職業治療師及社工等組成的跨專業團隊，提供復康訓練、輔導、情緒支援、家居環境評估等服務。

計劃物理治療師劉嘉祈提到，陳婆婆最初做評估，只有坐立30秒的能力，其患側髖關節因肌肉流失，常有不適的感覺，時常會叫痛，窒礙了旁人去扶抱，「Happy都係好擔心，好驚令媽媽有痛楚，所以喺屋企無做扶抱。」

Happy能夠獨力幫媽媽轉移到輪椅後，隨即帶媽媽外出。（夏家朗攝）

參與計劃首個月，在治療師協助下，兩母女開始分辦到不適及痛楚的分別，Happy學會獨自扶抱及轉移，陳婆婆亦能夠自行在床上坐起。Happy直言掌握到技巧後，不再擔心自己無能力照顧媽媽，「得咗之後，我即刻帶佢出街。」

計劃經理張潔瑩指，最初未掌握到扶抱及位置轉移技巧，令Happy跟媽媽在生活上、照顧上有局限，當Happy能夠做到這件事，能帶媽媽重新走入社區，不需要再困在屋內，他們的生活質素及心情也隨之好轉。

陳婆婆現時已可以用四腳叉、並在旁人輔助下步行。（林靄怡攝）

陳婆婆參與計劃第二個月開始學站立，其後一個月學行路，經過一年多的治療及訓練，她現時已可以用四腳叉、在旁人輔助下步行。她亦已回復一定自理能力，譬如能夠利用取物夾將鞋襪夾到床邊，再自行著鞋、著襪，閒時還會寫寫書法。

復康大有進展，但過程中亦非一帆風順。陳婆婆說，最初做復康運動以為做得愈多愈好，但她的身體感覺在中風後變得遲緩，有時未能即時感覺到身體的疲累，試過因為過度運動而癱坐在洗手間，「𠵱家我會問清楚啲治療師，可以做得幾多次，唔好搏命做。」

Happy就提到，媽媽能夠用四腳叉步行後，不時會想自行去拿物品、去廁所，也試過因而跌倒，「跌倒影響佢心理，都影響我心理，我沖涼聽到有少少聲，就有陰影囉有時。」

她續說，在復康期間跟媽媽也常有分歧，「佢個方向就係佢好勤力做、佢好願意做，但係最初就係做得太多，同埋做個姿勢唔啱，成日來來回回係呢啲位到有爭拗。」

遇上問題，計劃的社工及治療師也會與兩母女傾談，既安撫情緒，也提供意見。例如復康姿勢的問題，劉嘉祈說，通常會先看患者的動作，再建議照顧者怎樣協助，同時也會解釋患者的能力限制，「我哋教佢嘅家居運動，當然係佢做唔到，所以先訓練，有陣時我哋都平衡返Happy嘅心態，叫佢唔使一定要100%先收貨，可能80分其實都收得貨。」

劉嘉祈續說，未曾中風的人確實難以完全明白中風人士的實際狀況，提醒照顧者也需要學習及體諒中風人士。

陳婆婆重拾一定活動及自理能力，Happy去年4月已開始重返職場，做兼職活動班導師，她坦言是考慮到經常留在家中，與媽媽常有磨擦，想為彼此留些空間，「你個人一抽離咗個下，你就會有啲時間，諗點可以好啲、或者點樣大家關係好啲。」

她又提到，近來剛去一趟旅行，期間才有空間去細想旁人給予過的意見，「係照顧上你無時間靜落嚟去諗，我𠵱家先發覺，前排去旅行抖抖，你真係離開靜落嚟去諗返。」

過去一年多的復康路上，兩母女雖有吵鬧，但也開始找到共識。（林靄怡攝）

「照顧者都要鬆一鬆口氣，咁先至再有一個能量或者能力，佢哋先至可以再去前行呢個路程。」張潔瑩說，想復康的路行得好，被照顧者及照顧者都佔重要角色，相輔相成，所以計劃不止著眼於中風人士，也照顧照顧者，「我哋都係想幫到佢哋兩者都可以盡量，貼近返佢哋以前嘅一啲嘅生活模式。」

要完全獨立自主生活，陳婆婆仍然有一段距離，在過去一年多的復康路上，母女間雖有吵鬧，但兩人也開始找到共識，「安全穩陣陣」是陳婆婆寫書法時經常會寫的字，既是Happy跟計劃團隊時常提醒她的事，也是陳婆婆現時對自己復康路的期許。