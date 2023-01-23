開年飯｜上環裕隆號八餸一湯開年　員工回鄉人雖少　老闆堅持傳統

今日﹙23日﹚是大年初二，按傳統會聚首一堂食開年飯。迎來後疫情時代的開年飯，開業約60年的上環海味店裕隆號今年繼續秉承傳統，於店內聚首一堂食開年飯。店舖第二代傳人吳偉鴻表示，雖然今年疫情放寬，但開年飯卻是歷年最少人，只有七人共聚，員工全都把握通關回內地過年。即使聚餐人數減少，不過他強調會保留開年飯傳統，「就算得返幾個我哋都照做呢樣嘢」。另外，他指通關後市民更樂意購買蔘茸海味宴客，生意回升兩至三成，但內地客的增長不大。



+ 11

準備雞、燒豬、活鯉魚大年初二開年

裕隆號由家族經營，於1965年成立，今年踏入58周年。掌舵人秉承傳統，今早先準備燒豬、雞、活鯉魚等拜神，再八餸一湯食開年飯。今早上約11時50分，店內開始吃開年飯，菜式有髮菜蠔豉、乳豬、魚、臘味、齋菜、切雞等共九道菜。

今年人最少 老闆：就算得返幾個我哋都照做

受疫情影響，過去兩年裕隆號的開年飯都只有家人參與，今年防疫措施放寬，吳偉鴻宴請朋友，最終七人享用八餸一湯，高舉酒杯互相祝賀過年。

吳偉鴻坦言，今年是最少人的一年，過往高峰時有30多人，筵開三枱；惟今年過年適逢通關，員工把握僅有的假期回鄉探親過年。他表示，每年都有邀請員工赴宴，始終不能強迫，希望明年更多人聚餐，但強調即使人少，仍然會堅持傳統：「就算得返幾個我哋都照做呢樣嘢」。

去年底生意按年增兩至三成

談及過去一年的生意，他表示整體上與之前相若，但去年底與前年年底相比，生意大約增兩至三成。他解釋，防疫措施陸續放寬，又迎來通關消息，市民都更願消費，尤其疫下多年未宴客，便購買更多蔘茸海味宴請親友。

吳又指，當整體經濟改善時，亦能帶動生意，「你搵唔到錢點嚟食嘢」。展望未來，他希望疫情盡快過去，毋須再戴口罩。