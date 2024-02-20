科技園公司缺才缺地　辦招聘會搶得逾70高才　收回創新園閒置廠房

科技園公司是政府推動創新科技的旗艦，不過現時「缺才」及「缺地」。園方將於3月8日舉辦「Talent Power Up」大型創科職業博覽會，提供超過3,000個園區公司職位及實習空缺，協助園區公司吸納人才。在今年農曆新年前，科技園與香港高才通人才服務協會合辦招聘活動，成功為超過70名高才在科學園找到工作。



目前白石角科學園的出租率已達93%，科技園公司面臨無地可租，「港深創新及科技園」落馬洲河套地區的三棟大樓料於2025年落成，園方也重新規劃三個創新園用途，並收回部份廠房用地重新發展，包括將軍澳創新園（原稱將軍澳工業邨）內兩個原壹傳媒集團的廠房；長遠則要待馬料水填海約60公頃，提供新發展土地。



科技園公司今日（20日）舉辦傳媒春茗，管理層向出席傳媒回顧去年工作成果。(倪清江攝）

白石角科學園出租率達93% 1.3萬科研人員工作

科技園公司今日（20日）舉辦傳媒春茗，管理層向出席傳媒回顧去年工作成果，並公布最新發展策略。公司主席查毅超表示，目前白石角科學園內公司，已由去年1,200間增加至1,700間，未來會繼續「引進內、走出去」政策，包括繼續帶領園區公司於海外進行推廣、配合創新製造而發展的新設施，以及培育人才等，全面配合政府「搶人才」及「搶企業」。

行政總裁黃克強表示，白石角科學園出租率已達93%，餘下7%「點都留少少」；1,700間公司當中，有700間租戶是初創公司；整個園區有2萬人工作，當中1.3萬為科研人員。

3月8日辦大型創科職業博覽會 與高才通協會合作搶人才

查毅超表示，過往說香港年輕人不願意做科研，情況已變了，園區八成科研人員為港人；他指目前全港有5、6萬人從事科研工作，而政府目標為10萬人，所以仍有需求，但仍比深圳的20、30萬人為少。他引述園區華為為例，現時聘用400名科研人員，主力做微電子研究，他們均非持中國護照，公司計劃擴至3,000人。他形容在港找科研工作「易過深圳」。

為協助租戶聘請人才，科技園公司將於3月8日舉辦「Talent Power Up」大型創科職業博覽會，提供超過3,000個園區公司職位及實習空缺，協助園區公司吸納人才。黃克強透露，在過年前公司與香港高才通人才服務協會，試辦招聘活動，成功為超過70名高才在科學園找到工作；查毅超指這次只是「試水溫」。

沙田馬料水填海將重啟，不過用途改為擴建科技園。（土地供應專責小組網站）

三個創新園重新定位 啟動收回原壹傳媒將軍澳兩個廠房

「港深創新及科技園」落馬洲河套地區的首批三棟大樓，已開始興建工程，料於2025年落成。當中兩棟為濕實驗室（Wet Lab），可以進行生物科技實驗，黃克強表示有中資及外國公司擬租用。他透露有與在港成立的研發中心的阿斯利康Astra Zeneca商討，「如果嚟的話，都有地方，但想河套，傾緊。」

為增加土地及可租樓面，黃克強表示，已從新規劃三個創新園（原稱工業邨），元朗主要作半導體行業發展，大埔則以食物及中藥製造為主，將軍澳則主攻數據中心。原壹傳媒集團在將軍澳創新園有兩個廠房，他表示已啟動收回程序，要求清盤人交回清空廠房，暫未有重用方案。

政府已重啟毗連科學園的沙田馬料水填海計劃，供科技園公司擴建，面積達60公頃，黃克強希望2027年可以起樓。查毅超表示，將建新路連接兩園區，減免受吐露港公路塞車影響。

4月帶數間科園公司到美國西岸搵生意

科技園公司為本地及海外學生提供實習機會。去年暑假試行的「環球實習計劃」，反應非常正面，今年將會增加名額。目前已接獲超過120位來自史丹福大學、加州大學柏克萊分校、倫敦大學學院、清華大學及新加坡國立大學的海外學生申請，將挑選最多30名申請者參與實習。

科技園公司今年將繼續積極帶領園區公司外訪，開拓國際市場商機。剛過去的1月初代表團赴美國，參加在拉斯維加斯舉行的電子消費展（CES 2024）及其後前往矽谷，拜訪多家世界級科技企業，更與當地創科業界領袖會面。查毅超表示，4月將帶領不超過10間公司，去美國與科技公司合作交流，目標是開拓美國市場，尋求在科技領域合作；黃克強形容是去美國西岸搵生意，笑說「公司搵唔到冇返來」。

黃克強3月會率領8間園區公司前往中東，參加世界級創科盛會「LEAP 2024」，更會連同生物科技企業主辦研討會，推廣香港發展生物科技優勢。​此行亦會拜訪沙特阿拉伯及阿聯酋政府的科技及經濟部門、創科發展機構及企業，探討進一步加強在創科範疇的雙邊合作關係，發掘更多機遇。

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多間園區公司亦展示於本地及海外屢獲殊榮的創新產品及解決方案，包括微電子、人工智能應用及香港創新、設計和製造的食品和健康科技等。

本港創科界的國際盛事「電梯募投比賽2024」，今屆擴展至在全球多個國家進行初選。繼今年1月中在美國矽谷，本周將在新加坡，以及稍後在香港和德國斯圖加特分別進行初選。來自世界各地的優秀隊伍，將在4月26日雲集香港環球貿易廣場ICC進行決賽，有機會爭取高達4,500萬美元創投基金以及24萬美元現金獎，參加隊伍要把握60科乘搭升降機時間，向評判推銷公司項目。

另外，被問及基本法23條立法會否影響科研，查毅超則引述保安局局長鄧炳強說法，社會穩定有利創科發展。