一年前的今天（二月二十八日），政府正式公布撤銷「口罩令」。轉眼就是一年，市面熱鬧起來，社會越見活力。觀乎各行各業幹勁十足，筆者有感再談「復常」似乎已不合時宜；各界早已全速前進，不甘落後，甚至已超越「復常」，做得更多、更為進步。



撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



醫管局的「大灣區專科護理知識交流計劃」首批70名廣東省護士早前已完成為期10個半月臨床交流，緊接著第二輪計劃約100名廣東省護士亦已陸續抵港，前往各公立醫院交流工作。今次計劃更擴展至更多專科，包括心臟深切治療、內視鏡科、眼科等。

以醫療交流為例，隨著去年起香港與內地全面通關，兩地迎來更廣闊發展空間和更多合作機會。醫管局和醫務衛生局與內地在醫療衛生領域積極共謀發展，並加強與大灣區醫療交流合作。過去一年以來，粵港兩地醫護人才互訪漸趨頻繁，兩地醫療雙向交流管道更深更廣。

當中不得不提醫管局已推展一年多的「大灣區醫療人才交流計劃」，使本港與大灣區建立可持續機制，醫生、中醫、護士、放射診斷技師等不同臨床醫護專業優勢互補，提升大灣區人才交流培訓。計劃首階段有10名醫生、70名護士、七名中醫師及五名放射診斷技師先後從廣東省來港交流。首批70名廣東省護士早前已完成為期10個半月交流；緊接著第二輪計劃約100名廣東省護士亦已陸續抵港，前往各間公立醫院交流工作。除老年護理外，今次計劃更擴展至更多專科，包括心臟深切治療、內視鏡科、眼科等。

除了廣東省醫護人才來港臨床交流，醫管局個多月前亦派出十多名放射診斷技師和物理學家，以及一批護理專業管理人員到訪廣東省多間三甲醫院，深入觀摩切磋，雙向交流。

兩地人才雙向互動，方能達至專才共融，互學互鑑，互惠共贏。除了促成廣東省醫護人才來港交流工作，醫管局亦一直積極與廣東省衞健委商討和籌劃派員前往大灣區醫療機構交流學習。個多月前醫管局便派出十多名放射診斷技師和物理學家，以及一批護理專業管理人員到訪廣東省多間三甲醫院，深入觀摩切磋，了解當地醫療制度、放射科及腫瘤防治技術發展與病人服務模式。

過去一年，兩地醫療衛生代表團互訪可說是馬不停蹄。醫管局不放過任何一個北上交流的機會，包括出訪北京、上海及廣東省等，參觀多間三甲醫院及優質學府，主動介紹醫管局「環球醫療人才匯聚計劃」及透過特別註冊途徑聘請非本地培訓醫生來港執業的相關安排；同時亦深入了解內地醫療最新發展，例如臨床人工智慧項目等，加深兩地醫療衛生專業交流。

兩地醫護雙向交流，除了在醫療專業知識上互學互鑑，更難得的是彼此建立了寶貴友誼。醫管局會繼續與內地其他不同城市和地區探討長遠建立雙向人才交流機制，建立大灣區醫療體系人才庫，應對不斷增長的醫療服務需求，惠及更多病人。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

