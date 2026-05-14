企業AI數碼轉型｜影像巨頭佳能香港推代理式AI提升效率

人工智能（AI）的應用早已超越單純的「聊天機械人」階段，正全面重塑企業的底層運作邏輯。面對瞬息萬變的商業環境，單靠局部引入數碼工具已難以保持競爭力，企業迫切需要能真正連通各部門、自動化繁瑣任務的深度解決方案。



影像與商業方案巨頭佳能香港（Canon Hong Kong）近年積極推動企業數碼轉型，並強勢推出新一代智能文件助理AI Genie 2，透過代理式人工智能（Agentic AI），徹底顛覆過往依賴人手的辦公模式。今個周五（5月15日）舉行的「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026」中，佳能香港代表將親臨現場，為業界拆解這場顛覆性的智慧工作場景進化。

甚麼是代理式人工智能（Agentic AI）與MCP技術？

傳統AI往往只能以「一問一答」的方式被動處理單一指令，但佳能香港的AI Genie 2採用了先進的代理式人工智能（Agentic AI）與模型上下文協定（MCP）技術。這種技術賦予了AI自主規劃與執行複雜工作流程的能力，使其不再只是一個輔助工具，而是一位能靈活適應各部門獨特需求的「虛擬員工」。透過深度洞察企業數據，AI Genie 2能大幅提升業務精準度、優化營運效率，同時減少人工操作，幫助企業在數碼化浪潮中保持敏捷性。

影像與商業方案巨頭佳能香港推出新一代智能文件助理AI Genie 2，透過代理式人工智能（Agentic AI），徹底顛覆過往依賴人手的辦公模式。

AI Genie 2如何協助財務、人力資源與銷售部門？

這項技術的威力在於其跨部門的強大適應力。以財務部為例，處理發票與收據向來耗時且易出錯。AI商業平台AI Genie 2能自動化應付帳款（AP）與應收帳款（AR）流程，執行採購單、發票與送貨單的智能「三向配對（Three-way Matching）」，瞬間標示出數據差異，不但大幅降低人為錯誤，更顯著加快現金流管理的效率。

AI Genie 2能夠提供深度商業洞察、自動化複雜工作流程，並靈活適應各部門的獨特需求。無論是銷售、財務或人力資源部門，都能大幅提升業務精準度、優化營運效率，同時減少人工操作。

在人力資源（HR）領域，AI Genie 2同樣表現亮眼。系統能自動生成職位描述，並根據求職者的履歷背景、資歷進行智能評分，甚至為面試官度身訂造面試問題。這種端到端的自動化流程，讓HR團隊能將精力集中於發掘頂尖人才。此外，AI Genie 2還能作為智能銷售顧問（AI Sales Advisor），分析過往合約與客戶數據，協助銷售團隊制定精準策略與個性化提案，從而縮短銷售週期並提高轉化率。

中小企如何透過SmartWork智能工作流程快速轉型？

大企業擁有龐大資源進行系統開發，那麼中小企又該如何追趕AI步伐？佳能香港深明市場痛點，旗下的SmartWork智能工作流程已建立多種專為不同部門設計的標準化流程。無論是財務、人力資源或資訊科技部門，均有對應的預設流程可供直接套用。這意味著企業無需投入高昂的開發成本與時間，便能即時將AI無縫融入日常業務，充分享受自動化帶來的高效與便利。

AI交流日展示佳能香港如何全面升級AI商業應用

想見證佳能香港如何革新企業運作？《香港01》將於5月15日（五）舉辦「企業人工智能升級轉型交流日2026」。屆時，佳能香港商務影像方案及數碼印刷商業應用服務及方案部高級經理郭奕新先生將舉行專題講座，詳細分享他們如何利用AI商業平台AI Genie 2與各項智能方案，協助企業由構思到實踐，全面驅動業務增長。

這場年度盛事匯聚了Microsoft、Nvidia、IBM等國際品牌代表，現場不僅有超過20場研討會，更設有大量超前AI嶄新技術展位供入場人士親身體驗。想拓展跨行業商務人脈、搶佔合作先機，絕對不容錯過。

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按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026」

佳能香港有限公司商務影像方案及數碼印刷商業應用服務及方案部高級經理郭奕新先生將親臨現場舉行專題講座。

【專題講座主題 — 企業進化論：整合 AI 商業應用全面升級】

時間：11:00 - 11:20

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S230

講座嘉賓：佳能香港有限公司 商務影像方案及數碼印刷商業應用服務及方案部高級經理 郭奕新先生

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026

日期：2026年05月15日（五）

時間：10:00 - 17:00

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S230

（資料及相片由客戶提供）