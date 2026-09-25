理光香港推企業AI平台　助企業轉化AI成安全可控的核心能力

人工智能（AI）發展迅速，在商業運用上，正由個人生產力工具，逐步走進企業決策、知識管理及跨部門流程。理光香港日前以「Igniting the Future of Work」為主題， 邀請了數碼港主席陳細明、日本駐港總領事三浦潤大使，以及多位本地與國際科技領袖出席交流，探討企業如何把 AI 由試驗工具轉化為可管理、可持續及能創造業務成果的企業能力。 會上理光香港亦介紹企業級 AI 營運平台 RICOH InnoIX，讓企業在既有資訊與流程之上，以一致的管治方式建立可重複運用的 AI 能力，減少數據孤島、Shadow AI 及過度依賴單一模型所帶來的風險。



透過數碼基礎與企業管治讓AI落地

理光香港常務董事莊禮基表示，企業 AI 成功的關鍵，是關乎能否把 AI 連接企業數據、知識及工作流程。若文件分散、數據缺乏標準、權限不清或流程仍依賴人手，即使導入先進模型，也難以產生穩定價值。

理光香港常務董事莊禮基表示，理光於數碼港設立 InnoAI 中心及 AI 創新生態圈，讓企業在安全、受管治的環境下測試 AI 應用。（理光香港提供圖片）

他指出，理光於數碼港設立 InnoAI 中心及 AI 創新生態圈，讓企業在安全、受管治的環境下測試 AI 應用。他表示目前已有超過 700 家本地企業參與 AI 沙盒體驗，並累積超過 150 個成功案例。

此外，理光香港副總經理梁洛楓在會上介紹企業級 AI 營運平台 RICOH InnoIX。梁指出，平台以智慧中樞層連接企業系統、知識、AI 技能及不同模型，涵蓋企業數據連接、知識管理與結構化、預建技能與 AI Agent，以及多模型路由調配，讓企業在既有資訊與流程之上，以一致的管治方式建立可重複運用的 AI 能力，減少數據孤島、Shadow AI 及過度依賴單一模型所帶來的風險。

理光香港日前以「Igniting the Future of Work」為主題， 邀請了多位本地與國際科技領袖出席交流，探討企業如何把 AI 由試驗工具轉化為可管理、可持續及能創造業務成果的企業能力。（理光香港提供圖片）

由真實業務場景驗證 AI 價值

會上亦有多場企業案例及專題論壇，涵蓋 AI 訂單自動化、無人機智能巡檢及 CRM 客戶管理系統等應用， 展示企業如何由具體痛點出發，以業務成果驗證 AI 價值。

大會亦安排企業案例及專題論壇，涵蓋 AI 訂單自動化、無人機智能巡檢及 CRM 客戶管理系統等應用， 展示企業如何由具體痛點出發，以業務成果驗證 AI 價值。（理光香港提供圖片）

理光香港日前舉辦年度旗艦盛事「RICOH IGNITE 2026」，以「Igniting the Future of Work」為主題， 匯聚創科界、學術界、企業領袖及創新夥伴，探討企業如何把 AI 由試驗工具轉化為可管理、可持續及能創造業務成果的企業能力。（理光香港提供圖片）