LIVE4WELL研發港產醫療AI模型　整合五大健康指標助及早識別風險

人口老化下，預防醫學及持續健康監測逐漸成為醫療科技發展的重要方向。電子健康聯盟與健康管理平台LIVE4WELL周四（15日）合辦「智啟預防醫學 傳承幸福長壽」論壇，LIVE4WELL並正式啟動港產醫療健康大型語言模型MediLLM的構建工作，計劃整合多模態健康數據及人工智能分析，從代謝健康、微血管健康、細胞活力、肌肉與體態，以及平衡協調力五大方向，協助識別潛在健康風險。



主禮嘉賓、主辦單位代表聯同多位貴賓於MediLLM構建工作發佈儀式上合照。

LIVE4WELL 聯合創辦人黃敏詩發表主題演講，分享如何將科技融入日常生活，推動個人化健康管理。

香港科技大學生命科學部講座教授、中醫藥研究與發展中心主任詹華強教授發表主題演講，探討中醫藥智慧與現代科技融合，為預防醫學帶來新機遇。

香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院專業應用教授馮康教授發表主題演講，探討如何結合預防保健與基層醫療，提供更全面的健康支援。

MediLLM將整合多頻生物電阻抗分析（BIA）、電阻抗斷層成像（EIT）、AI視網膜影像、3D肌肉骨骼掃描及AI動態捕捉等非侵入式檢測數據，並透過「身體失衡指數」（BII）分析多個生理維度，協助解讀不同指標所反映的健康風險。

模型亦會結合臨床指南及醫學知識，將分析結果轉化為易明、可追溯的健康摘要，支援專業人員制定飲食、運動及生活方式建議。平台計劃配合定期檢測、智能穿戴裝置數據及用戶日常紀錄，建立持續更新的個人「健康數字孿生」，並透過應用程式、健康任務及獎勵機制，串連健康評估、理解、行動及追蹤等環節。

LIVE4WELL聯合創辦人黃敏詩表示，慢性低度炎症及胰島素阻抗等問題，可能在糖尿病、脂肪肝及心血管疾病確診前多年已經出現，惟早期未必容易察覺，團隊希望透過人工智能分析不同生理指標之間的關聯，協助市民及早了解健康狀況。黃敏詩又說，LIVE4WELL希望與大學、醫療及科技界合作，利用創新科技協助市民掌握健康狀況，配合「早預防、早發現、早管理」的方向，推動預防醫學應用。

電子健康聯盟成立專委會 促進標準及數據互通

電子健康聯盟主席冼超舜博士聯同專委會主席及一眾嘉賓，主持「預防醫學及持續健康監測專業委員會」成立典禮。

電子健康聯盟同場成立「預防醫學及持續健康監測專業委員會」，推動相關技術及應用發展。聯盟主席冼超舜表示，醫療與資訊科技的跨界合作，有助推動預防醫學、持續健康監測及早期風險管理在香港發展。他說，希望該委員會能進一步連繫醫療、科技及相關產業，促進技術應用。

三項跨界合作 延伸至職場及穿戴監測

論壇亦促成三項合作備忘錄，LIVE4WELL分別與安柏環球金融集團、Total Loyalty Company及Link2Care合作，將健康管理延伸至財富及保障規劃、企業職場健康，以及智能穿戴裝置監測。大會亦邀請香港科技大學生命科學部講座教授詹華強及香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院專業應用教授馮康，分別分享中藥材研究及基層醫療在疾病預防、健康管理與提升社區健康水平方面的角色。

LIVE4WELL 聯合創辦人黃敏詩女士（左一）與安柏環球金融集團主席兼行政總裁楊學超先生（右二）簽署合作備忘錄，成立「健康先行保障聯盟」。

LIVE4WELL 聯合創辦人黃敏詩女士（左一）與Total Loyalty Company 創辦人及行政總裁劉錫明先生（右一）簽署合作備忘錄，推出「全方位健康職場360」企業健康管理方案。