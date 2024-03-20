6款經典不敗女裝手錶　ROLEX奢華保值　CARTIER、CHOPARD百看不厭

無論女性或男性都一樣，對於質感好、能展現品味的配件深感興趣，雖然手錶不見得是女性會優先考慮擁有的配件，但是隨著市場愈來愈成熟，很多女性也開始在存了一筆預算後會想要買一款好一點的手錶可以隨時戴出門，如果目標是花一筆不小的數目選一只優質手錶，而且還是可以戴得很久的那種「終身手錶」，可是在茫茫錶海中又有點不知從何下手，本次編輯部變便要為女性推薦集口碑、設計、品質與質感於一身的終身手錶名單。



通常我們對於終身手錶的要求不高，至少要品質好、耐看雋永，不然錶主戴沒多久手錶就出狀況，或是手錶太時尚化而有退流行的疑慮等，這都很難達到終身手錶的要求。所以在選擇推薦品牌時，至少也要符合兩大條件才行，一是注重產品品質的知名品牌，二則是可以不受年齡增長影響，在什麼年紀佩戴都顯得大方得體的作品。一般由知名品牌製作的手錶等於某種程度的品質保證，通常他們對於製作手錶的用料比較講究，也會在出廠前經過多道檢測才交到消費者手上，因此這類型手錶的價格不可能低到哪去，至少不是我們平常花錢隨便就拿得出來的數目。

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再者終身手錶也不能呈現太浮誇或花俏的設計，愈簡約、基本取向的作品，愈可以在各個年齡層時反映出佩戴者累積的智慧與品味。那麼有哪些手錶適合推薦給女性當作選擇終生手錶的名單呢，以下按照品牌名稱順序逐一帶大家認識這些買了不容易後悔的理想選擇。

1. CARTIER Tank Française小型款

Tank系列自從1917年誕生以來，歷經超過百年發展，已衍生出各式各樣的變化型態，其中最初誕生於1996年的Tank Française法國坦克當時開啟系列先例應用金屬鍊帶，搭配靈感來自坦克戰車、獨樹一幟的方形錶殼，呈現俐落與陽光外放的風格。品牌近期曾針對法國坦克進行大改款，當中的兩大亮點尤其醒目，包括錶殼兩側兩道垂直排列的錶耳之弧型線條更明顯，且更容易貼合佩戴者手腕；還有經過全新設計的錶冠，將寶石更往內押入，保護錶冠降低受撞擊的機率之餘也更能呈現外觀線條的流暢性。

2. CHOPARD Happy Sport

手錶奠基於Happy Diamond的基礎，在面盤放上可以自由活動的鑽石或寶石，它和一般珠寶錶華麗至極的風格有點不同，Happy Sport除了融入寶石裝飾之外，也很注重實用性，這款錶讓人明白手錶的本質還是顯示時間，珠寶元素則屬於畫龍點睛的陪襯。以系列中這只搭載09.01-C自動機芯的款式為例，其錶殼以不鏽鋼和玫瑰金異材質組成，面盤放上鑽石與紅寶石共5顆，翻到錶背也還有透明底蓋可以欣賞機芯，其打磨與規格都能呈現品牌的紮實工藝底蘊，同款機芯也與Alpine Eagle系列的33mm款通用，可靠水準不需多說。

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3. HERMÈS Heure H手錶

手錶外觀呈現明顯的愛馬仕基因，因為整枚錶殼看起來就像是代表品牌的"H"字型。手錶外觀以鍍黃金材質製成，搭配原色Barenia小牛皮錶帶，其中在錶帶部分秉承品牌打造馬術產品的深厚造詣，比起一般手錶皮帶的質感更為誘人，而且愛馬仕還替錶帶設計了快拆裝置，因此若想變化風格，透過更換錶帶就能迅速達到目的。錶徑30mm的Heure H手錶搭載石英機芯，面盤上精簡地顯示時、分資訊，內側飾有沖壓形成的太陽放射紋，與金色指針的光芒互相輝映，而且時標數字也很有愛馬仕的法式優雅風格，細節值得細細品味。

4. LONGINES Mini DolceVita迷你多情系列小三針

浪琴表為錶壇相當早就開始耕耘女錶市場的代表品牌，其中近代登場的DolceVita多情系列於2023年衍生出Mini DolceVita迷你多情系列，顧名思義手錶調整了尺寸，在設計過程中被視作類似小型珠寶的概念。此系列一亮相就擁有豐富的產品陣容，其中品牌精心開發出名為”Cosmo”的新式面盤，其藉由銀色太陽放射紋背景、白色霧面軌道式分鐘刻度環交錯銀色太陽放射紋內環，輔以白色霧面圓形小秒盤，呈現簡約且對比強烈的立體效果，搭配不鏽鋼鍊帶渾身散發出大器雅致的格調。

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5. OMEGA Constellation二針錶

歐米茄的手錶系列中，Constellation星座系列與女性的優雅形象一拍即合，這系列誕生於1950年代，是歐米茄過去體現自家產品高精準度的代表作。星座系列發展至今陣容龐大，擁有不同尺寸、材質，以及Globemaster這個系列分之等。根據品牌內部人員透露，在2023年的市場上，女性消費者對於面盤採用珍珠母貝材質的歐米茄手錶最有好感，剛好Constellation的石英二針錶就符合這樣的條件，而且它還在錶圈、面盤等處相有鑽石點綴，既有高級錶的豪華感，又不會太過浮誇，頗受女性好評。

6. ROLEX Datejust 31

屬於勞力士入門系列的Datejust尺寸豐富，其中31mm的款式就很適合女性佩戴。這款作品前幾年新增以花朵為主題的面盤設計，每一枚面盤皆匯聚多達24朵花卉圖案，同時品牌採用太陽光線、霧面和粒紋等三種裝飾工藝分別替花卉圖案裝飾，塑造出同色調的多重層次感。勞力士還特別在每朵花的花蕊部分鑲上鑽石，因此等於面盤散佈著24顆鑽石，展現低調奢華個性。手錶搭載的是2236機芯，其蘊含品牌專利的Syloxi游絲、順磁性鎳磷合金擒縱輪和Paraflex避震裝置，擺輪震頻28,800vph、動力儲存有55小時，日常佩戴綽綽有餘。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2024編輯部推薦6款女性一輩子都喜愛的「終身手錶」】