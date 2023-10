10大情侶飾物推介　G-SHOCK手錶低調實用　熊仔軟糖頸鍊超吸睛

陷入愛情中的戀人們,不只會想和另一半穿出情侶穿搭,就連飾品也想和他配戴同樣的情侶款。



從戒指、手鍊、項鍊到手錶,無論是約會或在日常生活中,看著象徵你們倆愛情的小物,嘴角也會情不自禁揚起笑意~

現在就來看看推薦的這10樣情侶飾品吧~(點擊放大瀏覽)▼▼▼

情侶飾品推薦

1. ÉLIOU LISA NECKLACE

來自自邁阿密的獨立設計師品牌的ÉLIOU,復古結合玩心的風格,因為英國歌手Harry Styles配戴而瞬間爆紅,所推薦的這款ÉLIOU Lisa 項鍊,由淡水珍珠和彩色串珠純手工組成,色彩豐富,個性鮮明,獨家代理的精品電商THE SPAACE分享,在Y2K的流行潮流之下,不少年輕族群都選它做情侶放閃單品,先前Justin Bieber和老婆Hailey Bieber也曾po過戴著ÉLIOU項鍊自拍曬恩愛呢~

2. CRYSTAL HAZE Nostalgia Bear

CRYSTAL HAZE以童年共同記憶推出Nostalgia Bear懷舊小熊系列,精品電商THE SPAACE就透露,他們家的小熊系列,一直情侶配件中最熱賣的單品!以經典的零食「小熊軟糖」為靈感,更採用鑲鑽造型,搭配精心設計的鏈條,無論是金鍊還是珍珠款,作為項鍊或手鍊都時髦好看,唯一一點要特別提醒的,是他們的項鍊和綴飾是分開販售的唷!

3. TWOJEYS The Moon & The Sun

由兩個西班牙大男生 KOL Joan Margarit 和Biel Juste創立的TWOJEYS,精品電商THE SPAACE介紹,他們家的飾品風格,就是主打中性百搭、強調「狂野自由」的生活方式,全系列都在西班牙手工製作完成,其中,他們的The Moon & The Sun項鍊,搭配鑲有日月的太極綴飾,陰陽相生的含義,正適合用來作為情侶單品,象徵彼此依賴。

4. APM Monaco MALACHITE SIGNET RING

摩洛哥飾品品牌APM Monaco也一直是不少人挑選飾品的首選,他們今夏就決定以孔雀石表現充沛的生命力,打造出另一種度假感十足的奢華浪漫~譜出夏日戀情的激情和心動,其中孔雀石圖章戒指,用APM合金和表面一層3微米的18k金製成,微鑲了白色合成立方氧化鋯,並配以孔雀石,成為手指上耀眼而唯一的存在。

5. Bonny & Read Soulmate Couple Ring Set

平價飾品品牌Bonny & Read也特地推出了純銀的靈魂伴侶情侶戒指組,在戒指的外側以黑字刻上法文L'ame soeur字樣,即英文Soulmate靈魂伴侶的意思,簡單素雅的造型,適合喜歡低調、不過度張揚的情侶。

6. WILHELMINA GARCIA Gold Daisy Ring

韓團BLACKPINK、2NE1 Dara、BTS等成員紛紛配戴,因而在全球爆紅的西班牙飾品品牌 WILHELMINA GARCIA,童趣且俏皮的風格,表現出另類的玩味態度,其中小雛菊系列單品可以說是最熱門的經典款,Jennie就曾戴過好幾次,除了戒指之外,小雛菊的項鍊則是BTS V、J-Hope都戴過。

7. Pandora ME Two-tone Heart Link Chain Bracelet

丹麥飾品品牌Pandora在今年推出的Pandora ME系列,以「For Every Story, For Every ME」為主題,透過可自由疊戴的多元飾品,展現多種玩法,其中,這條 Pandora ME 雙色心形鏈圈手鏈,用925銀製成的大小鏈圈,連結愛神丘比特之弓為靈感的鍍14k金拉長心形連接扣,金銀雙色組合、愛心的詮釋,還能再另外添購有象徵獨特回憶的串飾,用手鏈來訴說你們之間的愛情。

8. Monica Vinader Linear Friendship Bracelet/Linear Chain Bracelet

英國輕奢珠寶品牌Monica Vinader,品牌最大的特點就是他們是獲得Positive Luxury的肯定,認證授予符合ESG(環境、設計和管理)績效最高標準的品牌、零售商和供應商,Selena Gomez也配戴過他們家的飾品,推薦的Linear Friendship Bracelet,上方的金屬為回收金屬、手工編織的尼龍手鍊,雖然翻譯成中文會叫友誼手環,不過,上方的金屬片可以刻印上專屬文字,何嘗不是情侶手鍊呢~

9. Daniel Wellington PETITE MELROSE + PETITE ASHFIELD

飾品之外,手錶也是不少情侶會選擇的CP單品,而DW就推出了情侶對錶組合,女款是玫瑰金色的經典款PETITE MELROSE,男款則是黑色的PETITE ASHFIELD,既能表現出個人品味,牽手合影時還能大放閃光。

10. G-SHOCK G Presents Lover's Collection LOV-22A-7A

G-SHOCK在每年都會推出情人節對錶,而這組G Presents Lover's Collection LOV-22A-7,錶帶上的摩斯密碼代表「Love is」,BABY-G 的錶帶上則有「Gravity」的訊息。將兩者並排在一起展現出「Love is Gravity.愛是引力」,向最特別的人傳達愛意,藏有愛情密碼的對錶系列,背蓋刻有2022和天使與惡魔的圖樣,具有異性相吸的含意。

