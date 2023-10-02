10大情侶飾物推介　G-SHOCK手錶低調實用　熊仔軟糖頸鍊超吸睛

陷入愛情中的戀人們，不只會想和另一半穿出情侶穿搭，就連飾品也想和他配戴同樣的情侶款。



從戒指、手鍊、項鍊到手錶，無論是約會或在日常生活中，看著象徵你們倆愛情的小物，嘴角也會情不自禁揚起笑意～

現在就來看看推薦的這10樣情侶飾品吧～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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情侶飾品推薦

1. ÉLIOU LISA NECKLACE

來自自邁阿密的獨立設計師品牌的ÉLIOU，復古結合玩心的風格，因為英國歌手Harry Styles配戴而瞬間爆紅，所推薦的這款ÉLIOU Lisa 項鍊，由淡水珍珠和彩色串珠純手工組成，色彩豐富，個性鮮明，獨家代理的精品電商THE SPAACE分享，在Y2K的流行潮流之下，不少年輕族群都選它做情侶放閃單品，先前Justin Bieber和老婆Hailey Bieber也曾po過戴著ÉLIOU項鍊自拍曬恩愛呢～

2. CRYSTAL HAZE Nostalgia Bear

CRYSTAL HAZE以童年共同記憶推出Nostalgia Bear懷舊小熊系列，精品電商THE SPAACE就透露，他們家的小熊系列，一直情侶配件中最熱賣的單品！以經典的零食「小熊軟糖」為靈感，更採用鑲鑽造型，搭配精心設計的鏈條，無論是金鍊還是珍珠款，作為項鍊或手鍊都時髦好看，唯一一點要特別提醒的，是他們的項鍊和綴飾是分開販售的唷！

3. TWOJEYS The Moon ＆ The Sun

由兩個西班牙大男生 KOL Joan Margarit 和Biel Juste創立的TWOJEYS，精品電商THE SPAACE介紹，他們家的飾品風格，就是主打中性百搭、強調「狂野自由」的生活方式，全系列都在西班牙手工製作完成，其中，他們的The Moon ＆ The Sun項鍊，搭配鑲有日月的太極綴飾，陰陽相生的含義，正適合用來作為情侶單品，象徵彼此依賴。

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4. APM Monaco MALACHITE SIGNET RING

摩洛哥飾品品牌APM Monaco也一直是不少人挑選飾品的首選，他們今夏就決定以孔雀石表現充沛的生命力，打造出另一種度假感十足的奢華浪漫～譜出夏日戀情的激情和心動，其中孔雀石圖章戒指，用APM合金和表面一層3微米的18k金製成，微鑲了白色合成立方氧化鋯，並配以孔雀石，成為手指上耀眼而唯一的存在。

5. Bonny & Read Soulmate Couple Ring Set

平價飾品品牌Bonny & Read也特地推出了純銀的靈魂伴侶情侶戒指組，在戒指的外側以黑字刻上法文L'ame soeur字樣，即英文Soulmate靈魂伴侶的意思，簡單素雅的造型，適合喜歡低調、不過度張揚的情侶。

6. WILHELMINA GARCIA Gold Daisy Ring

韓團BLACKPINK、2NE1 Dara、BTS等成員紛紛配戴，因而在全球爆紅的西班牙飾品品牌 WILHELMINA GARCIA，童趣且俏皮的風格，表現出另類的玩味態度，其中小雛菊系列單品可以說是最熱門的經典款，Jennie就曾戴過好幾次，除了戒指之外，小雛菊的項鍊則是BTS V、J-Hope都戴過。

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7. Pandora ME Two-tone Heart Link Chain Bracelet

丹麥飾品品牌Pandora在今年推出的Pandora ME系列，以「For Every Story, For Every ME」為主題，透過可自由疊戴的多元飾品，展現多種玩法，其中，這條 Pandora ME 雙色心形鏈圈手鏈，用925銀製成的大小鏈圈，連結愛神丘比特之弓為靈感的鍍14k金拉長心形連接扣，金銀雙色組合、愛心的詮釋，還能再另外添購有象徵獨特回憶的串飾，用手鏈來訴說你們之間的愛情。

8. Monica Vinader Linear Friendship Bracelet／Linear Chain Bracelet

英國輕奢珠寶品牌Monica Vinader，品牌最大的特點就是他們是獲得Positive Luxury的肯定，認證授予符合ESG（環境、設計和管理）績效最高標準的品牌、零售商和供應商，Selena Gomez也配戴過他們家的飾品，推薦的Linear Friendship Bracelet，上方的金屬為回收金屬、手工編織的尼龍手鍊，雖然翻譯成中文會叫友誼手環，不過，上方的金屬片可以刻印上專屬文字，何嘗不是情侶手鍊呢～

9. Daniel Wellington PETITE MELROSE + PETITE ASHFIELD

飾品之外，手錶也是不少情侶會選擇的CP單品，而DW就推出了情侶對錶組合，女款是玫瑰金色的經典款PETITE MELROSE，男款則是黑色的PETITE ASHFIELD，既能表現出個人品味，牽手合影時還能大放閃光。

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10. G-SHOCK G Presents Lover's Collection LOV-22A-7A

G-SHOCK在每年都會推出情人節對錶，而這組G Presents Lover's Collection LOV-22A-7，錶帶上的摩斯密碼代表「Love is」，BABY-G 的錶帶上則有「Gravity」的訊息。將兩者並排在一起展現出「Love is Gravity.愛是引力」，向最特別的人傳達愛意，藏有愛情密碼的對錶系列，背蓋刻有2022和天使與惡魔的圖樣，具有異性相吸的含意。

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