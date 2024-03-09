5對平價法式瑪麗珍皮鞋推薦　ZARA甜帥CP值高、小CK性感增高10cm

悠閒的午後，坐在戶外咖啡廳啜飲一杯咖啡…想複製法國小姐姐舉手投足之間、不經意散發出的優雅氛圍？2024年還沒擁有一雙「法式復古瑪麗珍鞋」就真的是過氣古人了（笑）！



除了經典款式之外，各大人氣品牌也打造出多款進化版瑪麗珍，從平底到高跟、基本色到特殊色、圓頭到尖頭，不分季節＋不挑身形＋不分風格，絕對能找到最適合自己的夢幻本命鞋～

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1. Grace Gift Alice聯名-優雅芭蕾低跟瑪莉珍鞋

當優雅的瑪麗珍，結合氣質芭蕾方頭，再搭配自帶甜度的「焦糖棕色」…第一款就想宣布是理想型天菜了吧（笑）？Grace Gift最新與擁有20幾萬粉絲的KOL愛麗絲（Alice）聯手打造，聯名焦糖棕瑪麗珍鞋採用俐落的方頭楦型、纖細鞋型，同時內建真皮內裡腳墊、3CM好走低跟，顏值高、實穿度也很高！

2. D＋AF 甜跩女神．漆皮圓頭高跟瑪莉珍鞋

甜度最高的全糖瑪麗珍在這裡！《單身即地獄》中的人氣王韓星「宋智雅（freezia）」的愛鞋，就是D＋AF家出品的，這雙同款瑪麗珍鞋搭配可愛的圓頭、粉嫩的薰衣草紫、吸睛的漆皮材質，甜美氛圍滿到溢出來，完全是公主御用鞋款，甚至還擁有「6.5CM超高跟高」，一踩變身長腿女神～

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3. NEW STEP TAS 珍珠鏈條真皮瑪麗珍尖頭平底鞋

女人味更多一點、再知性一點！NEW STEP推出的瑪麗珍特別在楦頭採用「尖頭設計」，腳尖在視覺上無限延升，就算是好穿平底，也不怕壞了比例，羊皮打造的米＋黑撞色配色，再加上「五金鏈條、珍珠鞋扣」妝點，搭配一雙就氣質超出眾，忍不住讓人多看你幾眼。

4. CHARLES & KEITH Darcy 粗跟瑪莉珍鞋

有看過這麼「Queencard」的瑪麗珍嗎？小CK的新款不只內建10CM恨天高粗跟＋3CM防水台，整雙還採用「摩登鮮豔的大紅色」，讓溫柔甜美的瑪麗珍鞋充滿性感張力，再以T字帶取代原有的一字設計，獨特又時髦，那種不能輸（？）的重要場合，絕對要踩上它出場、氣勢壓鎮啊！

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5. ZARA卡扣設計溝紋瑪麗珍鞋

ZARA家的瑪麗珍怎麼有點帥？安全牌全黑配色，加入漆皮低調亮眼，復古圓頭、寬帶扣帶好復古，有如法國女伶的鞋型又更升級，採用「6.5CM增高厚底」打造修長比例，底部還加入齒輪感的溝紋設計，增添小男孩般的率性氛圍～

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