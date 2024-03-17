9款紅色精品頸鍊推薦　VC&A經典幸運草　Bvlgari紅玉髓時尚貴氣

新一年，我們都需要行好運，而小編推薦提升運勢的其中一個方法便是配搭「紅色珠寶項鍊」，不僅能夠完美點綴自身的整體造型、增添時尚感，更因其紅色備後所代表的美好寓意，讓你只要戴上它，彷彿還能為你帶來開年的好運勢。



小編特此整理出下列這9款「紅色珠寶項鍊」推薦，願能讓儂粉們都能沾染到紅色所帶來的喜悅〜

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1. Cartier「Les Berlingots」系列，玫瑰金鑲嵌紅色碧玉及粉色玉髓項鏈

系列名「Berlingots」取自法國傳統糖果。幾何設計的同時，也融匯新穎有趣、令人著迷的繽紛色調。對比強烈的紅色碧玉及粉色玉髓，進一步豐富了經典卡地亞紅的風格要素。

2. Chopard「My Happy Hearts」系列，玫瑰金鑲嵌紅玉髓項鍊

經典的Chopard（蕭邦）「My Happy Hearts」心形墜飾，設計簡約卻擁有多種色彩。系列以顏色傳達豐富情感，同時心形也是自由的象徵，是自我宣言的獨特標記。而其中一款最適合開年配戴的，莫屬這條鑲嵌上紅色玉髓的K金墜鍊，既適合單獨佩戴，亦可隨心疊搭，絕對是儂粉們理想的時尚百搭珠寶。

3. De Beers「Enchanted Lotus」系列，玫瑰金紅色琺瑯圓牌項鍊

長年經典的「Enchanted Lotus」18K玫瑰金鑽石吊墜項鍊，可說是De Beers恆久優雅的創作象徵，其靈感從蓮花而來，也寓意著嶄新的開始及無限可能。而這條結合了蓮花意象及紅色琺瑯的鮮豔色彩，更是隱喻出當代女性的活力精神，願能為此帶來好運。

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4. Chaumet「Jeux de Liens」系列，玫瑰金鑲嵌紅玉髓及鑽石吊墜

以「情感珠寶」聞名的Chaumet，象徵人與人之間情感聯繫的「Liens」系列，是品牌的代表之作。標誌性的「×」設計符號，就宛如原本在平行線上的兩人受到緣分牽引而有了交集，從相識到相戀，緊緊相依；適合新年開運的紅色墜鍊，以清新和盈亮的色澤呈現而出，充滿著生氣勃勃的活潑調性。

5. Bvlgari「Divas' Dream」系列，玫瑰金鑲鑽紅玉髓項鍊

靈感源自羅馬「卡拉卡拉浴場」中馬賽克大理石地磚圓滑線條的「Divas' Dream」珠寶系列，透過Bvlgari（寶格麗）每一季新作、各式不一的珍稀寶石材質與鑲嵌工藝，將這如同女人得天獨厚的曲線設計，展現出絕對極致的溫柔優雅。而這條應景的玫瑰金鑲鑽紅玉髓墜鍊，鮮豔光澤獨閃耀散發，絕對能予以女性愈發耀眼的魅力。

6. Piaget「Possession」系列，玫瑰金鑲鑽紅玉髓項鍊

充滿趣味的Piaget（伯爵）「Possession」系列，最有意思的概念就是「可轉動」的設計，常會讓配戴者不自覺地“轉上癮”，彷彿有種幸運符之感，讓活潑樂觀的能量伴隨在自己左右。

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7. Van Cleef & Arpels「Sweet Alhambra」系列，玫瑰金紅玉髓吊墜

而說到幸運系珠寶，就更不能不提到來自法國的Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）！尤其以此為靈感的「Alhambra」系列，因為珠寶背後的故事涵意，更可說是小編身旁好友的一時珠寶之選。每季都會在設計細節上展現略微變化且精緻的巧思，並於貴金屬底座上鑲嵌：珍珠母貝、綠松石、孔雀石、紅玉隨、虎眼石、黑瑪瑙…等各式質地不一，且蘊藏著不同正向意義的寶石，讓幸運加乘。

8. Boucheron「Serpent Bohème」系列，玫瑰金鑲嵌鑽石及梨形玫瑰榴石項鍊

適合日常配戴的「Serpent Bohème」系列，除了擁有基本的鑲鑽款，亦運用許多繽紛色彩的寶石，如：紅玉隨、青晶石、縞瑪瑙…等，以多切面的切割方式展現質感，並有多種款式可混搭，戒指、墜鍊、長項鍊到手鍊，可盛裝出席，也可作為平日搭配用，價格相較親人，是儂粉們入手品牌經典設計的好選擇。

9. Qeelin「Wulu」系列，玫瑰金鑽石及紅色陶瓷項鏈

作為品牌的首個系列，「Wulu」可謂Qeelin最具經典的原創設計，款式多變，由線條至圖案的設計都應有盡有，除了向傳統藝術致敬之外，此條紅色款，也更加傳遞了喜慶吉祥的祝福寓意，非常值得入手。

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