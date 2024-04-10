夏季厚底涼鞋｜NewJeans Hanni同款UGG、CROCS配蕾絲長襪繽紛可愛

擁有一雙潮流好鞋不僅增添穿搭亮點，更是可以陪伴你到處行走天下、看遍世界，以下就分享近期多款超熱門的「搶手貨」，一上市簡直就是預告缺貨潮，馬上靠櫃試穿了！



2002年創立的CROCS上市以來討論度不斷，2007年被當時美國總統布希穿上腳之後，一炮而紅，成為家喻戶曉的涼鞋品牌，近年更是與超多時尚品牌聯名，包括BALENCIAGA、Simone Rocha、MCM都跟它合作過，每每登場都再次引發討論，其經典膠體鞋型與大顆洞洞，甚至被封為「世上最醜的鞋類」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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隨著Y2K風潮回歸，這雙在當時紅遍世界的鞋款再度成為目光焦點，不少穿過的「前輩」都知道它醜萌醜萌、越看越順眼的魅力，而且一旦上過腳，每天出門都會只想穿它！超上癮的魅力讓很多人都是一雙淺嚐之後，就會不斷暴增款式、數量，連鞋扣都要定期跟新，有狂粉就覺得「收集5雙還嫌不夠」，可見其魅力。

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除了基本款的平底CROCS，近年厚底系列也很受到歡迎，繼光輪、泡芙之後，再度推出雪屋造型的厚底鞋款，比起另外兩款更為方形的設計，看上去可甜可鹹，5公分厚度的柔軟鞋底，久走也不會覺得負擔，隨時時尚有型。

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受到韓系流行的影響，雪靴拖鞋近年也是每個女孩鞋櫃都有一雙，想在夏天搶先穿起時尚流行，快跟上NewJeans成員Hanni腳步，挑選UGG春夏最新GoldenGlow涼鞋，超活潑的繽紛色調不管是搭襪子還是光腳穿都很可愛，重點是超流行的厚底元素更是巧妙顯腿長的秘密武器。

不只是外型潮流，更厲害的是結合品牌一貫對舒適度的要求，選用甘蔗EVA外底材質設計，不僅可以讓腳感更舒適，同時也避免使用過多塑料材質，降低對環境的負擔，一雙鞋連愛地球都兼顧到了，當然要秒速擁有。

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