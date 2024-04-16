Hermès珠寶配貨潛規則曝光！5大保值、避雷首飾：買錯只能1折蝕讓

「如果想拿限量包款，那就一定得配珠寶」，這是愛馬仕與顧客間多年來心照不宣的潛規則，不過由於這些珠寶僅僅「只是配貨」，因此在鄙視鏈中難免處於較低端的位置，很難與其他品牌去做競爭。



事實上此類狀況在二級市場更明顯，同級別同品質的珠寶，愛馬仕的行情總得差一半，像是Cartier全鑽手鐲，原價42萬8左右，中古價大約27-29萬元，而愛馬仕滿鑽手鐲，原價也要近40萬7左右，不過中古價卻僅剩17-18萬元，因此想在愛馬仕配珠寶的朋友們，一定要謹記以下整理「珠寶配貨」5大要點！

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1. 項鍊

首先項鍊的挑選要點，就是首選BKC滿鑽款，包括Birkin滿鑽項鍊、Kelly滿鑽項鍊以及Constance滿鑽項鍊，這三款都是非常經典、標誌性強的配貨，尤其是康康滿鑽，近幾年幾乎所有愛馬仕顧客都人手一條，二級市場的保值率也還算高，另外還有一條小q項鍊（finesse），由於它的專櫃原價不算高，因此相比起來可買性也較高。

2. 手鐲

愛馬仕手鐲類單品，首選Kelly或者CDC手鐲，這兩款不管是半鑽、全鑽都可以入手，但若是不帶鑽的款式，就不建議大家購買，尤其在二級市場的折損力超高，遠高於帶鑽款，包括無鑽豬鼻子、Kelly、CDC等都一樣，因此配貨應盡量避開這些不帶鑽的，還有其餘一些不常見的款式，也同樣能不選就不選。

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3. 手錶

手錶這個門類屬於比較容易虧損的，一般來說愛馬仕的中古錶，能以3折出二手價出售就算是相當不錯了，有些款式甚至低至1折左右，例如愛馬仕彩繪機械款腕錶，原價高達57萬，回收價卻僅剩1折左右，因此在所有的愛馬仕錶款中，還是當數「滿鑽H Hour手錶」最為保值。

4. 耳環

說到愛馬仕耳環，應該是不少朋友配貨的首選，不管是日常使用或者搭配正裝都非常適合，那麼想配耳環的朋友們，首選「豬鼻子和小q」，兩者不僅在二級市場熱度很高，流通率速度也相當快，算是所有耳環單品中最值得入手的配貨。

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5. 戒指

最後，說到「戒指」能不配就不配，主要的原因是戒指太挑人了，除了每個人的戒圍都不一樣外，也較少朋友會在二手市場購買戒指，因此可以說是一樣血虧的配貨，如果實在要配戒指的話，儘量挑選「戒圍尺寸48-51」最佳，這間距算是戒指裡的黃金比例。

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