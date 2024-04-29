雨靴5大必買品牌　Hunter、Moncler經典百搭　JW Anderson 1鞋2穿

每當季節轉換之際，連日的陰雨綿綿就變成常態，在這樣潮濕的氣候裡，彷彿連「心情」都跟著一起潮濕、連「打扮」都提不起勁。



但其實「雨天」是另一個能展現時尚品味的大好日子，無論是細雨綿綿或大雨滂沱，一雙「經典雨靴」都能讓你在陰冷潮濕的天氣裡，成為眾人眼中亮眼的小太陽。尤其現在各大品牌的雨靴設計豐富多變，讓雨靴不再只是雨天專屬的鞋履，平日也能當「一般靴子」穿著。

今天小編特地為各位搜集了5雙四季都能穿的品牌雨靴，如果你的鞋櫃中還沒有一雙百搭雨靴，那這篇推薦的鞋款就請你速速放入購物車！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Hunter

提到「經典雨靴」，就絕不會忘記創立於1856年的英國製靴品牌 Hunter。Hunter 不僅是時髦人士購買雨靴時的首選品牌之一，也同時兼顧了鞋履的「機能性」，這個深受英國皇室青睞的百年品牌，致力於在「外觀好看」與「耐穿好走」之間達到完美平衡。Hunter 的雨靴品項及配色繁多，亦有分成不同長度的靴筒，讓雨靴不僅是防雨道具，更是時尚搭配的最佳鞋款。

2. JW Anderson

來自英國的時裝品牌 JW Anderson 最具標誌性的設計之一，正是它的「巨大金屬鏈結」，這個搶眼的經典設計，無論放在手袋或鞋履上都非常吸睛。如果你正在找一雙與眾不同的雨靴，那你絕對會喜歡 JW Anderson。果凍般的靴筒材質、出彩的豐富配色，以及引人注目的鏈結裝飾， 一眼就能認出是 JW Anderson 的雨靴，穿在腳上絕對會是目光焦點。

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3. Moncler

以滑雪及羽絨服飾聞名的義大利時裝品牌 Moncler，亦有推出多款「時尚感」與「機能性」兼具的雨靴。其中這款 Loftgrip 系列雨靴，是以經典的「切爾西靴」（Chelsea Boots）為藍本，既時尚百搭又實用耐穿。橡膠製成的靴筒及寬厚高跟鞋底，穿上後讓整體比例更加修長，側面的「壓花品牌標誌」也為這雙雨靴增添了低調奢華的美感。

4. MSGM

2009年創立於義大利米蘭的時尚品牌 MSGM，經常以「獨立音樂」及「現代藝術」作為創作靈感的啟發，因此總能在品牌的服飾與鞋履中看見超群的創意。像是這雙凹凸壓紋的厚底及踝雨靴，就以橡膠材質搭配大膽的亮粉色，並在靴筒側邊壓印上「品牌標誌」，讓這雙雨靴活潑亮麗卻又不至於浮誇高調，在陰暗的雨天穿上絕對是一大亮點。

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5. Ganni

流淌著丹麥哥本哈根血統的小眾設計師品牌 Ganni，跳脫過往對於北歐品牌極簡的印象，以鮮明的塗鴉、豐富的配色，以及帶有童趣的元素作為設計主軸。這雙來自品牌的軍綠色長筒雨靴，不僅時髦也兼具環保永續，靴款本身是以「再生橡膠」為材質，並搭配上凸紋鞋底設計，簡單大方的外型，怎麼搭都好看。

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