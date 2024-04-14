精品桃花粉短銀包Top 8　DIOR、CELINE、BV、BVLGARI少女心大爆發

姐妹們是否總會在不同的年紀反覆愛上粉紅色呢？（笑）



小編整理了2024年8款「桃花粉」精品短銀包推薦，一起在新的一年注入滿滿的戀愛元氣和好心情吧！

2024桃花粉「精品短銀包」推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. DIOR 30 Montaigne Dahlia 錢包 HKD 5,100

擔心DIOR菱格紋款式不好駕馭的姐妹，可以參考今年春季新款「30 Montaigne Dahlia」系列，以粉色反轉法式印花圖騰緹花製成，遠看好像暈染的花朵，搭配正面皮革和金屬結合的CD標誌，展現滿滿的日常優雅感，可以放入零錢、信用卡和紙鈔的便利設計也非常實用！

2. CELINE 亮面牛皮革TRIOMPHE COMPACT 銀包 HKD 5,900

CELINE這款飽和的「亮面牛皮革TRIOMPHE COMPACT銀包」，獻給擁有少女心的姐妹們，摸得到光滑的觸感，以凱旋門金屬叮扣設計而成的開關方便使用，是一款便利又簡約的經典款！

3. BOTTEGA VENETA Andiamo Tri-Fold Zip 銀包 HKD 8,500

質感細節控必收的BOTTEGA VENETA這款溫柔的蜜桃粉色也很好駕馭，使用Intrecciato工藝編織的納帕皮革製成，開關結合品牌標誌性的金屬飾結呈現，具有辨識度又不會影響使用上的便利性，放入各種包包都很百搭！

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4. Chloé ALPHABET SMALL TRI-FOLD 銀包 HKD 4,450

Chloé這款ALPHABET SMALL TRI-FOLD三折短銀包，運用珊瑚粉的粒面閃亮皮革展現活力，小巧的比例讓Chloé設計的金色首字母吊飾更加引人注目和個性化，皮革鏈環和金色金屬環都增添了女性化的精緻感！

5. Vivienne Westwood Small frame 銀包 EUR 290（約HKD 2,440）

勇於展現自我的姐妹，小編推薦這款來自Vivienne Westwood的三折短銀包，既實用又不容易撞款！拋光的皮革讓琺瑯球狀製成的土星環格外顯眼，內裡更是超多細節，從金屬皮革的內襯、品牌壓字設計到專屬相片框都充滿了復古風情！可甜可鹽的土星LOGO真的很難讓人不喜歡～

6. FERRAGAMO Hug compact 銀包 EUR 495（約HKD 4,160）

FERRAGAMO將經典的「Hug」擁抱元素再進化，推出這款全新短銀包系列，保留了品牌標誌性的Gancini閉合方式，淡粉色的縫線裝飾點綴短銀包細節，輕巧的外觀放入小包裡也不佔空間。

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7. MARC JACOBS THE UTILITY SNAPSHOT MINI COMPACT 銀包 HKD 1,590

喜愛美式Y2K風格的姐妹首選大膽的芭比粉！MARC JACOBS這款以「Snapshot」為靈感設計的短銀包簡單又不失精緻感，標誌性的相機金屬環注入了不少奢華效果，是一款預算不高也可以入手的不失誤款式推薦！

8. BVLGARI SERPENTI REVERSE 三折式皮夾 HKD 5,400

BVLGARI這款短銀包完全就是高貴和優雅的代表！小編最喜歡它利用甜美貝殼石英粉搭配來自1960年代的BVLGARI腕錶上特有的蛇頭形象，來營造反差感，迷人的金色黃銅和紅色琺瑯的蛇眼讓人越看越喜歡，帶有蓬度的手感拿上手也很療癒。

今年想要迎接好人緣、好戀情就從入手一個新的「桃花粉」短銀包開始！

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