斷捨離｜4大衣物收納步驟：學會On & Off分類　打造簡潔實穿衣櫃

「打開衣櫃彷彿被炸過、出門前總是挑不到適合的衣服」姐妹們過去有遇過以上的經驗嗎？



相信第一次接觸衣物整理的人，往往無法判斷什麼東西該丟，什麼東西該留，丟的時候又經常猶豫再三，捨不得放手，本篇小編分享《當整理卡關時 獨居、同住都能實踐的零雜物生活》，將帶領姐妹們掌握衣物斷捨離的4大收納步驟！

衣物斷捨離4大收納步驟（點擊放大瀏覽）▼▼▼

衣物斷捨離4大收納步驟（01製圖）

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1. 集中

衣物斷捨離首要步驟為「集中」，如果衣服太多容易堆成一座小山的話，不妨先針對一個小分類進行集中，像是先集中牛仔褲或是內衣褲，不要把衣服留在衣櫃或整理箱內用「看」的，集中整理後就能一眼看到擁有多少重複的款式，姐妹們光是減少重複購買，就能少漏很多財！

2. 過濾

其實收納只是最後一個環節，最重要的步驟當屬集中後的「過濾」，姐妹們可以先淘汰污漬、褪色、尺寸不合、那些看了就有時代感或版型走樣的過時衣物，當姐妹們初步過濾一輪之後，就能思考期望在他人面前的形象是什麼，如果是「知性、幹練、俐落」，那麼衣櫃裡那些性感、夢幻、寬鬆的衣服必須得淘汰，因為他們不符合姐妹們的願景，最後衣櫃裡只會剩下真正需要的衣服，就能讓出門前著裝速度快上許多。

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3. 分類

第三個步驟為「分類」，假設姐妹們的衣服不多，可以依據功能、顏色、材質和款式來進行分類，小編推薦以功能分類成ON和OFF，ON是指職場或正式社交場合中所穿的衣物，這類衣物需要專業感和氣場，OFF則指的是在家裡或是休閒場合可以穿的衣物，需要的是舒適、能展現自我風格，或是穿著時能行動自如又不必擔心弄髒。

4. 收納

最後的「收納」步驟，姐妹們可以掌握「適量、適所、適性、統一」原則，先將衣物過濾到「適量」不超過衣櫃的收納上限，接著將東西收納在「適所」合理且順手的位置，假設你不愛折衣服則「適性」不要設計層板和抽屜，最後請採用外觀一致的收納盒或收納籃「統一」將同類型的物品收整起來，讓整體畫面維持清爽。

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以上「4大衣物斷捨離的收納步驟」分享，姐妹們都學起來了嗎？

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