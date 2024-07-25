MIU MIU、BALENCIAGA、TOD'S、VERSACE　6款萬用精品長型手袋推薦

喜愛關注流行時尚的姐妹們，或許不難發現近期兼具實用和顏值的包款越來越受到歡迎，特別是針對下班想要時髦赴約的人。



一款萬用的「精品長型包」就可以輕鬆搞定一整天的造型，快來跟著小編看今年一定要入手以下哪幾款長型包吧！

2024精品長型手袋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024精品長型手袋推薦（TOD'S；01製圖）

+ 13

1. TOD'S

Di Bag Reverse小號皮革翻蓋手袋 HK$ 21,300



小編首先要推薦來自TOD'S 2024年春夏新品的這款「長型翻蓋式」手提包，外觀採用柔軟的小牛皮製成，並點綴TOD'S標誌，另附有肩背背帶可以交替使用。可以放入長銀包、雨傘和筆記本等日常用品，當作一款實用又具有設計感的公事包再合適不過！

2. MIU MIU

Arcadie matelassé 納帕皮革手袋 HK$ 25,000



無論到了什麼季節，MIU MIU的Arcadie matelassé 納帕皮革手袋總是能帶給時尚迷們很大的驚喜！品牌大使張員瑛近期曬出這款超萌「橙味汽水手袋」非常適合即將來臨的春夏，飽和鮮豔的色系搭配清純活力的POLO衫，彰顯女孩青春的個性！

同場加映：CHANEL 22手袋春夏精選：迷你牛仔鉚釘、蕾絲拼布、全黑配色秒殺（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

3. COACH

CARGO 26 花卉印花托特手袋 NT.12,800（折合約HK$ 3,110）



說到春夏必備單品，怎能少的了清新活力的雛菊圖案呢？COACH今年春夏以雛菊花為主題，打造一系列豐富設計的單品，小編最推薦這款「CARGO 26 花卉印花托特手袋」，除了是旅遊的絕佳配件外，日常上班習慣穿著輕便簡單的穿搭也能用這款手袋點綴造型，輕鬆一揹就亮點滿滿！

4. BALENCIAGA

Le City Small Bag In Black HK$ 18,100



Balenciaga最著名的機車包款，經過改造後的經典之姿於2024年正式隆重回歸！新版Le City包款由25片皮革手工拼接而成的構造與內外層規格均得到精準還原。標誌性的設計項目包括：以小型金屬搭扣加固的包角、造就獨特包身外觀的頂針狀飾釘、豐富的內外口袋，以及隨時間推移而散發獨特光澤的皮革表面，是一款「越用越好看」的包款代表！

同場加映：精品丹寧牛仔手袋Top 10 CELINE腋下包、LOEWE麂皮Puzzle超百搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

5. VERSACE

Medusa '95 手袋 HK$ 22,600



下班想要當個氣質小千金浪漫赴約嗎？今年一定得認識來自VERSACE的「Medusa'95 白色橫式手提包」！包型小巧俐落，長型的外觀很適合個子嬌小的姐妹們揹上，簡約的純白色皮革搭配金屬的梅杜莎飾釦，讓整體造型瞬間氣質滿分。

6. Acne Studios

Multipocket Bag HK$ 13,500



2024年「Y2K風格」依舊會是流行趨勢，Acne Studios這款標誌性的MULTIPOCKET BAG以多功能的結構搭配仿舊皮革，打造出一種「New Vintage」的復古風，小編最喜歡其兩個垂墜的蝴蝶結設計，讓整體造型看起來又更輕鬆活潑，簡單搭配素色上衣也很有造型感！

延伸閱讀：

2024春夏LOEWE「度假行頭」清單10選：大象編織包、火龍果吊飾可愛到失心瘋

通勤人必看！精選11款「精品卡夾」：DIOR夾心蛋糕配色、LV寶寶藍療癒上班路

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】