11款精品卡片套　LV、CELINE、DIOR、LOEWE、BV　最平1千帶回家

姐妹們平常都怎麼去上班呢？大多數人會以便利的大眾運輸為主，因此每天都會需要用到八達通等電子貨幣，裝它的行頭也不能馬虎！



小編整理2024年春夏10款「精品卡片套」推薦，讓姐妹們在使用時都能保持好心情，趕走上班的憂鬱心情啦～

2024 11款精品卡片套推薦【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. CELINE 亮面牛皮革TRIOMPHE卡片套

CELINE的卡片套系列已是精品界的入門款代表，以品牌一貫簡約的風格搭配標誌性金色凱旋門LOGO，應該沒有女生可以拒絕吧？今年春夏更是推出溫柔淺玫瑰色，不論是送禮、自用都很適合，光是拿在手上就很可愛（笑），姐妹們趕緊拿下它！

2. DIOR Lady Dior Freesia 卡片套

春夏粉嫩色再+1！姐妹們永遠可以相信DIOR雋永優雅的設計，使用淡黃色和淺水晶粉雙色羊皮製作，遠看好像一塊草莓夾心蛋糕的配色，加上飾有Cannage籐格紋縫線和可拆卸D.I.O.R.吊飾更顯奢華，心儀的姐妹可要拚手速了！

3. PRADA 皮革卡片套

實用主義姐妹看過來！PRADA這款焦糖色卡片套，讓人想起了早晨那杯拿鐵的療癒，採用雲紋綢和Saffiano皮革襯裡，再搭配一個不多不少的品牌壓紋LOGO，精緻又完美！

4. BOTTEGA VENETA Intrecciato Diagonal Credit Card Case

說到最能療癒身心的顏色，一定有「寶寶藍」的一個位子！BOTTEGA VENETA將Intrecciato納帕皮和帆布混搭設計，並以對角線比例混合細節，顏值和品味都兼顧到，一萬出頭的價格非常推薦姐妹們可以拿下！

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5. BURBERRY 格紋卡片夾

「格紋」單品適合喜愛在簡約風裡尋求小變化的姐妹，BURBERRY將自家經典的格紋設計運用在皮革單品上，搭配正反面不同設計增添趣味，無需放上LOGO也能品味到品牌特色！

6. LOEWE Pebble coin cardholder in shiny nappa calfskin

平日不常攜帶錢包的姐妹，LOEWE這款結合拉鍊功能的卡片套是妳最好的選擇！配有標誌性「Pebble拉鍊頭」是它的小亮點，姐妹們在使用時都可以看到拉鍊頭搖擺的樣子，是不是格外療癒呢～

7. LOUIS VUITTON LV Charms 名片夾

LOUIS VUITTON這款「LV Charms卡片套」，小編願稱它為配件天花板（笑），不僅是因為它清新療癒的外觀可以將憂鬱一掃而空，配有兩個Monogram花卉圖案吊飾更是會讓姐妹們「心花開」的設計，沒有理由不收下它吧！

8. Moyant Canvas M Black and White系列卡片套

Moyant經典永恆的「M字母」系列永不過時，2024年春夏推出一系列百搭實用的包款配件，其中小編最推薦這款從裡到外都充滿品牌風格的Canvas M卡片套，以黑白撞色帶出俐落感，M字型卡槽也很吸睛。

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9. GUCCI 螢光粉卡套

喜歡用繽紛亮色系單品點綴穿搭的姐妹，同樣也能在GUCCI今年的作品中找到，螢光粉色卡片套一眼望去活力滿滿，搭配低調的雙G LOGO設計，人人都能駕馭它！

10. CARTIER 經典圖案卡片夾

商務人士需要一款有質感、又不無聊的卡片套，小編推薦Catier的經典圖案卡片套，採用酒紅色牛皮彰顯奢華態度，正面飾有Diabolo de Cartier圖案，讓整體風格看起來不會太死板，當作升遷的送禮也很適合！

11. COACH 基本花卉印花卡片套

COACH最新春季系列以「雛菊」為主題，以鼓勵自我多重面向的展現為品牌使命，全系列中不乏各種充滿雛菊印花的單品，當中小編一眼相中這款超有春天氣息的花卉卡片套，整體是活潑的橘黃色調，身為花花控的姐妹今年買新卡片套的預算可以留給COACH啦！

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