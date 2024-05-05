CHANEL、Dior、LV　春夏6款精品頸鍊　繽紛渡假風戴上即獲好心情

換上準備出門度假的穿搭，但總覺得還少了些什麼嗎？ 讓能夠畫龍點睛的「渡假風」項鏈來替姐妹們的造型加分吧！



小編整理了今年春夏輕奢到精品品牌的6款繽紛項鏈推薦，心動的話趕緊收藏！

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1. Les Néréides 蝴蝶和琺瑯花朵項鏈

Les Néréides可愛又充滿優雅感的設計，不論送禮或是自用都很適合！2024春季最新「如蝶翩翩」系列項鏈使用精細的手繪琺瑯、萊茵石及水晶，以及點綴象徵家庭幸福美滿的蓟花、代表感謝之意的亞麻花等，充滿溫馨氛圍又不失活潑的歡樂！

2. Kate Spade Fleurette 繽紛花朵造型項鏈

Kate Spade今年春夏以花卉、蝴蝶等豐富設計造型為靈感，交織斑斕色彩，這款份量感和彩度鮮明的繽紛花朵項鏈推薦給熱情活潑的姐妹們，不對稱排列的花朵佈滿亮麗水鑽裝飾，戴上它出遊的好心情不言而喻。

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3. Dior Spring 頸鏈

「Dior Spring項鏈」是Mr. Dior對玫瑰和他在Granville的童年故居花園的熱愛致敬。以金色飾面金屬精心製作，綴以白色水晶和拼色亮漆玫瑰，有別於DIOR過去簡約奢華的溫柔設計，更多了一絲玩味感，輕巧又充滿造型感！

4. LOUIS VUITTON LV Botanica 項鏈

LV這款Botanica項鏈早已在社群上默默爆紅！因其繁花盛開的造型配上華麗的彩色花瓣、珍珠、水晶、Monogram花卉圖案及LV Initials標誌等設計，呼應Nicolas Ghesquière 2024年初春系列時裝展的場景「貝拉島壯麗的義大利式花園」，戴上它彷彿行走的花園，渡假氣息滿滿。

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5. Acne Studios 銀色 Flower 頸環

Acne Studios的飾品充滿了品牌大膽又不失美感的風格，這款花圈頸鏈採用黃銅製成，並飾有經過噴漆處理的雕塑花朵，可以很酷帥也可以很甜美，在海邊穿上比基尼或白T搭配它都能馬上超有型。

6. CHANEL 項鏈

CHANEL最受歡迎的標誌LOGO換上粉色春裝，以金色鍊條搭配珍珠白、桃粉和淺粉色樹脂點綴，華麗又浪漫的配置搭配正裝也很合理，項鏈末端配有精緻的雙C香奈兒標誌，更增添可愛感！

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