胸圍｜維密外的5大性感內衣品牌　天后Beyoncé、名模王心恬也熱棒

穿內衣，不單只是追求機能或舒適而已，更是取悅自己的一種儀式感！穿上擁有精緻內衣的瞬間，真的會打從心底認為自己是全世界最性感的人呀！



有鑑於大家平常買內衣，都是以日常款為主，這次就讓小編推薦給你，你一定要認識的性感內衣品牌吧！

5大性感內衣品牌推薦，女人看了也心動~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Agent Provocateur

如果說要找買性感內衣，絕對要知道英國品牌Agent Provocateur！由龐克女王（西太后）的兒子Joseph Corre和妻子Serena Rees共同成立的內衣品牌，記憶感極強的設計風格，1994年推出時就瞬間爆紅，結合繁複的蕾絲、透膚面料與馬甲魚骨線條，先前Beyoncé（碧昂絲）在巡演時，更穿著他們家的衣服呢！

2. Simone Perele

在1948年由SIMONE PERELE夫人創立的內衣品牌Simone Perele西蒙佩兒，細膩的設計，證明了優雅和性感是可以並存的，典雅刺繡與透膚薄紗的組合充滿法國風情，在舒適和品味之間取得最佳平衡，先前名模王心恬就曾穿過他們家的內衣呢～

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3. Chantelle

從緊身胸衣及束褲起家的Chantelle仙黛爾，他們旗下的Chantelle、Chantelle X、Passionata，以講究的法國工藝，在頂級面料結合典雅設計，從中又表現出前衛大膽的設計風格，他們家的蕾絲更是奢華別緻。

4. Dita Von Teese Lingerie

世界級的脫衣舞孃Dita Von Teese的個人內衣品牌Dita Von Teese Lingerie，在極致魅惑又有舞台華麗視覺，如同Dita當時創立品牌的宗旨，希望任何年齡的女人都能感受到自己的內在魅力，「把內衣穿得最美，讓每個女人穿上都能感到自信。」

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5. La Perla

義大利內衣品牌La Perla，內衣的風格呈現出一股清新的純欲氛圍，感覺就是與生俱來的性感魅力，庸俗和色情不會出現在他們家的內衣上，是美麗和誘惑的結合。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】