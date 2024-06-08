2024必買聯名波鞋｜adidas Samba浪漫蕾絲鞋　CROCS水鑽鞋超夢幻

各位有錢也買不到的鞋都在這！

品牌＋IP、品牌＋名人、品牌＋品牌……在自帶話題效應的「跨界合作模式」，成為當紅趨勢的時尚圈，一波波聯名消息早已經不稀奇？NO（搖手指），以下幾雙號稱今年度「神級聯名球鞋」，可是有錢也很難買到啊！！！



不管是注入設計師工法、走過國際伸展台或是結合大勢元素，每一雙都大有來頭，甚至還有「館藏藝術品等級」的超夢幻限定美鞋。快列入2024年願望清單，如果得到就等於圓夢啦～

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1. adidas Originals×Caroline Hu

這是仙女小姊姊下凡的指定鞋款吧！？adidas Originals聯手曾登上巴黎時裝周、訂製作品被收藏進美國大都會博物館的中國新銳時裝設計師「胡穎琪Caroline Hu」，以館藏藝術品等級的高級訂製工藝，讓正夯的Samba復古鞋改頭換面。

每一雙都加入大量「浪漫蕾絲材質」，除有了奶油白、櫻花粉超美配色，黑色以及藍色款式以蕾絲重複堆疊，有如「讓腳穿上芭蕾澎澎裙」，5月24日已在香港限量上市，怎麼可以不收？

adidas Originals×Caroline Hu Samba OG，White（JQ4748） $1,299

adidas Originals×Caroline Hu Samba OG，Blue（JS2777） $1,549



2. ASICS×KIMHĒKIM

在球鞋鞋帶上裝飾「珠子、珍珠、蝴蝶結」，在全世界掀起的DIY鞋飾風潮，源頭就是這雙！ASICS與韓國設計師KIMHĒKIM再次合作，在2024年巴黎秋冬時裝大秀上亮相的嶄新「GEL-KAYANO 14」，以杏米鞋身加入金屬銀拼接，最吸睛的是整雙鞋「雪白珍珠一層層交錯纏繞」，隨著走動搖曳生姿，復古輪廓與法式浪漫的衝突視覺，果然馬上引起高度關注，拜託快點開賣啊～

同場加映：New Balance經典波鞋推春季新色 復古327、百搭574春遊穿搭必備（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. CROCS×Simone Rocha

登上過國際舞台的神鞋，終於買得到了！在去年2024春夏系列大秀上登場即爆紅的「CROCS×Simone Rocha聯名鞋」，分別在平底克駱格鞋、人魚高跟鞋以及運動鞋3款鞋型上，加入閃亮亮的水鑽、珍珠以及立體花朵，這麼典雅、浪漫的洞洞鞋第一次見吧？

妞編輯大推這款人魚高跟鞋款，以婚禮為主題，採用串珠勾勒出婚禮蛋糕的蕾絲花樣，舒適度、夢幻指數兼具，如果真的搭配婚紗、穿上人生紅毯，絕對是最時髦的新娘～

CROCS×Simone Rocha Classic Clogs $1,668

CROCS×Simone Rocha Siren Clogs $2,568

CROCS×Simone Rocha Quick Trail $1,898



4. PUMA×OPEN YY

今年度黑馬來了（？）！PUMA與韓國設計師品牌「OPEN YY」的合作鞋款，意外掀起超狂購買潮，以經典賽車鞋Speed Cat為主軸，麂皮＋網眼拼接鞋身、窄長鞋型搭配「長版鞋舌」，復古感滿滿的設計有夠時髦，特別推出拿鐵米、櫻花粉、個性黑3種配色，搭配金屬撞色側邊LOGO，一開賣就被韓妞光速掃光，目前也是全球缺貨狀態，有錢也收不了啊～

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