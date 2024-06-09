職場穿搭｜怎為上班增添儀式感？參考日本OL善用裇衫西褲4款單品

每次上班前都站在衣櫥前煩腦很久嗎？穿着真的會影響一整天的效率，如果不知道明天上班要穿甚麼的話，不妨看看小編為你整理的上班穿搭提案，掌握幾個單品或搭配技巧，讓你每天上班前都動力滿滿，美美地出門奮鬥！



仲夏已到，是時候想想今個夏天該怎樣穿搭上班！（按圖了解）

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1. 恤衫還能這樣穿

恤衫一直是上班族的愛用單品，但如果只會把襯衫排排扣起來紮進褲子裏的話，就太浪費這個萬用的單品啦！恤衫的材質有軟有硬，再搭配上也可以配合材質去做調整，像上圖展示的三種搭配，就是日本女孩日常裏最常出現的穿搭術，只要善用手中的恤衫，衣櫃就好像多了好幾件衣服呢！

2. 西裝褲型有百百種

在職場上大多數的上班族都會選擇寬鬆的西裝褲做為萬年下身單品，在前幾年開始流行西裝褲休閒化之後，就有各種不同版型的西裝褲開始問世，有球狀、直筒、闊腿、喇叭褲等版型，在造型上多了很多選擇，如今穿西裝褲已經不會被認為是呆板的上班族了！

而西裝褲大多是以寬鬆為主，在版型上有一定的修身效果，搭配上簡單的上衣就能輕鬆變有型，無論是強調修飾身形的俐落感，或是以穿搭層次為主題的風格，西裝褲都可以輕鬆達成各種需求。

3. 連身裙可以穿得很有趣

上班的疲憊也會使人變得懶惰，沒有心情去思考應該穿甚麼，這時就要善用一件式長裙，但也不能因此讓連身裙變成無聊的單品，選擇容易疊加其他單品的素色款式，可以巧妙地修飾身形的同時用一兩個小巧思，例如顯眼的飾品或特殊款式的包包就能凸顯整體的特色，也能快速的出門。

4. 百變針織上衣

針織衣給大家的印象大概就是毛衣，背心之類的單品，對夏天來說是不太友好的印象，但事實上，針織的商品卻是五花八門，像是最近很流行的鏤空單品，很多都是針織料質，不僅涼爽又有型；還有一些簡單的針織開襟衫，對打工仔也是一大福音，在冷氣房室內外溫差大的地方，就可以善用開襟衫，在室內可以當外套，在室外又可以脫下當披風，一衣二穿cp值很高！

5. 造型上衣選擇小技巧

或許有些人對造型奇特的上衣會感到不知所措，不知道該怎麼配才不會穿起來很奇怪，事實上，造型奇特的上衣才是最好搭配的單品，越是複雜的上身就需要越簡單的下身來襯托。在版型上以造型取勝的單品，可以以領子、袖子、下擺這三個指標去做挑選，看似複雜的穿搭其實才是最簡單的搭配。

快來搭配出自己的職場穿搭！

在日本職場，穿搭規範注重端莊、整潔和專業，大家通過遵守這些規矩，幫自己建立良好的職場形象，並獲得同事和上司的尊重。但如今越來越多企業對正裝沒有這麼強硬的要求，會根據工作性質而放寬所謂的不成文規定。無論你是正要踏進職場的新鮮人或是在職場打滾一陣子的老鳥，都快來試試搭配出屬於自己的時髦職場穿搭吧～

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