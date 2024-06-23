洗衫貼士｜九成人內褲晾法都錯！學會正確晾曬方法　守護私處健康

內褲布料雖少，卻與女性的私密處緊密相連，不只太便宜的內褲不明的材質會傷身，洗內褲、晾內褲更有大學問！



就算是每天都在洗內褲，但你知道嗎？其實有九成的人內褲晾法都晾錯了！今天就來跟大家分享正確的內褲晾法，讓你的內衣褲更加乾淨衛生，同時也延長它們的壽命。

快來看哪些是常見的錯誤晾內褲方法，避免細菌感染和陰道炎（點擊放大瀏覽）▼▼▼

常見錯誤晾內褲方式（小紅書@TXDW2018；01製圖）

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常見錯誤晾內褲方式

大部分時間洗完內褲之後，你可能會隨手把它們掛在晾衣架上，覺得這樣就萬事大吉了。但事實上，這樣做可能會讓內褲的彈性變差，甚至滋生細菌。

1. 將內褲直接掛在晾衣架上

這樣做可能會讓內褲的彈性變差，甚至滋生細菌。正確的方法是使用內褲專用夾子夾住腰部晾乾，這樣可以避免內褲變形，保持原有的彈性和舒適度。

i. 平衡掛曬法

錯誤原因：重力關係將水分積在底褲底部，如果在陰天沒有完全曬乾的狀況下，底褲容易發黃或是導致底部變硬。

ii. 夾子曬法

錯誤原因：將曬衣夾夾在內褲的兩側，和平衡掛曬法相同，重力關係將水分積在底褲底部，底褲容易發黃或是導致底部變硬。

iii. 單邊夾子掛曬

錯誤原因：許多人想要節省空間就用夾子夾單邊內褲，一個衣架就能曬多件內褲。但其實，只有一邊夾著內褲，水分重力關係長期會導致橡筋變鬆，單邊夾內褲也可能導致內褲變形。

2. 在潮濕的環境中晾乾

在潮濕環境、浴室晾洗完的內褲，這是很多人常犯的錯誤之一。潮濕的環境容易讓內褲發霉，應該選擇陰涼、通風的地方晾乾內褲，這樣可以有效地保護衣物的材質，並且防止細菌滋生。

3. 長時間陽光直射

雖然陽光可以殺菌，但長時間的直射會讓內褲的材質變脆。建議選擇陰涼處晾乾，或者在陽光不強烈的時候晾曬，這樣可以保護內褲的材質。

正確晾內褲方式（小紅書@4271796977；01製圖）

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正確晾內褲方式

晾內褲最正確的方法，是把內褲倒轉後，將底褲位置掛在三角衣架的一側，另一側則是內褲的一邊，如此一來底褲底部在最上方，可以避免水往下流積在褲底發硬泛黃的風險，衣架支撐可以充分的晾乾整件內褲，能保持內褲一直軟軟的。再搭配這樣的晾內褲環境，會是最正確的方法。

1. 選擇通風良好的地方

晾內褲一定要選擇通風良好的地方，避免潮濕的環境，這樣可以防止細菌滋生。

2. 避免陽光直射

雖然陽光可以殺菌，但長時間的直射會讓內褲的材質變脆。建議選擇陰涼處晾乾，或者在陽光不強烈的時候晾曬。

3. 使用內褲專用夾子

用內褲專用夾子夾住腰部晾乾，這樣可以避免內褲變形，保持原有的彈性和舒適度。

洗內褲要用手洗還是洗衣機洗？（Instagram@haneul__haneul；01製圖）

洗內褲要用手洗還是洗衣機洗？

很多人都在糾結這個問題，內褲手洗乾淨還是機洗乾淨？其實，兩者各有優缺點。

手洗

手洗內褲確實能夠更好地保護材質，減少損壞。使用溫和的洗滌劑輕輕搓洗，可以把內褲洗得很乾淨，同時也能減少細菌的滋生。

缺點是，如果沒有充分沖洗乾淨，可能會殘留洗滌劑，對皮膚造成刺激。



機洗

如果你實在沒時間手洗，也可以選擇機洗，機洗通常能夠更徹底地清洗內褲上的污染物和細菌。但要記得放入洗衣袋，這樣可以減少內褲的摩擦和損壞。另外，選擇低溫和輕柔模式洗滌，既能洗乾淨又不會損傷內褲的材質。

缺點是，如果洗衣機內部不乾淨，可能會導致內褲受到其他衣物的污染。



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】