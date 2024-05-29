8款藍色精品女裝手錶　積家REVERSO、Cartier Panthère入手不敗！

夏天即將來臨，期待風光明媚的藍天白雲，最適合戴上清新、活力的「藍色系腕錶」出門，不論是氣質方或圓錶、帥氣的鏤空機械錶，還是浪漫詩意的月相錶…只要套上高質感的藍色，那絕對是夏天最應景的穿搭點綴！



小編特此蒐羅了從Cartier（卡地亞）、Hermès（愛馬仕）、Longines（浪琴）、到Tiffany（蒂芙尼）…這「8款」藍色系女錶推薦，絕對得姐妹們入手喔！

嚴選8款藍色系精品腕錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Cartier「Panthère」美洲豹系列，精鋼鑲鑽鏈錶 HK$67,500

1914年，以縞瑪瑙和鑽石組成豹紋圖案的抽象「Panthère（美洲豹）」腕錶面世，這是美洲豹設計意象首次現身於Cartier（卡地亞）品牌帝國中，從此，充滿著野性的美洲豹身影便與品牌有了不解之緣，並常見於旗下各個系列的設計靈感，從：珠寶、腕錶，甚至在眼鏡的鏡腳關節處或包包開扣上...無所不見這隻精神象徵的動物。

2. Bvlgari「Lvcea」系列，精鋼錶殼鑲嵌藍色砂金石面盤鑽錶 RMB 41,800（折合約HKD 45,180）

將奢華品味帶入日常生活和風格的女性腕錶系列「Lvcea」，強烈的設計感呼應現代建築和Bvlgari（寶格麗）的羅馬文化淵源。藍色砂金石玻璃嵌花細工錶盤，創造出太陽般的光芒，而這項經典工藝則是承襲自品牌傳統的「嵌花」鑲嵌細工技術；再搭配上兩端鑲有鑽石的藍色鱷魚皮錶帶，以此相互呼應。

3. Tiffany & Co.「Tiffany 1837 Makers」系列，精鋼配綠松石錶盤及鑽石腕錶 價格店洽

Tiffany（蒂芙尼）始於1837年，才在紐約開起第一間品牌專門店，「Tiffany 1837 Makers」腕錶系列命名便由此而來。承襲歷史精神，設計團隊在錶觀的輪廓上，便以俐落的方形切角線條呼應紐約予人都會、幹鍊感的時尚風格，其中性的設計、經典Tiffany Blue面盤色彩，以及不同材質的貴重金屬…小編深信無論男女配戴，絕對都能夠駕馭！

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4. Van Cleef & Arpels「Perlée」腕錶，8K黃金鑲嵌珍珠母貝面盤腕錶 HK$66,500

「Perlée」腕錶系列為Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）中的經典之作，運用脫蠟模鑄技術所打造出的每一顆金質圓珠，將製錶工藝與珠寶靈感集於一身。而且，為了提供配戴者可以依照個人喜好及服裝搭配，在每款的「Perlée」腕錶上，還均配備一條可快速替換的短吻鱷魚皮錶帶，姐妹們可自行選色，大大提升日常配搭的實用性。

5. Hermès「Heure H」系列，砂金石鑲鑽錶盤精鋼腕錶 €10,200（折合約HKD 85,390）

這款經典的「Heure H」腕錶系列，可是相當值得姐妹們入手的Hermès（愛馬仕）精品錶款之一。錶殼上「H」的形狀靈感，讓姐妹們一眼便知名門處，而跟上最新潮流，「Heure H」腕表同樣也擁有多條可更換式的彩色錶帶選擇，素面皮革或鱷魚皮；單圈或繞雙圈，隨心情作變化。就讓你手腕上的這款「Heure H」，展現低調不張揚的好品味吧〜

6. Piaget「Possession」系列，精鋼鑲鑽腕錶 HK$ 60,000

今年適逢Piaget（伯爵）創立的150周年，大大小小的誌慶活動可想而知，其經典的「Possession」更是備受期待。標誌性的轉環機制設計，為配戴者呈現出不同面向的動人風姿。無論是標誌性的金質鑲鑽款式，還是更具新意且易入門的精鋼款式，皆搭配兩款可更換式錶帶，配戴者既能根據當日心情變化或造型風格自由替換。從休閒到成熟，永遠都是妳最百搭的那一只「Possession」腕錶！

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7. Jaeger-LeCoultre「Reverso One Duetto 」系列，精鋼鑲鑽翻轉腕錶 HK$ 104,000

Jaeger-LeCoultre（積家）「Reverso One Duetto 」雙面翻轉系列腕錶，擁有非常時尚的設計：矩形錶殼、水平凹凸刻紋、三角形錶耳、彩色錶盤和太子妃式指針…等經典元素互相呼應；而正面的銀色錶盤，是刻意低調展現帶有扭索飾紋的太陽光放射紋；翻轉到背面，閃閃發光的錶盤則是散發著神秘氣息，與藍色錶帶相互輝映；時標從中心點向外放射，在藍色砂金石漆面的映襯下格外奪目，巧妙地為腕錶注入珠寶質感。

8. Longines「Mini DolceVita」系列，粉藍色漆面鑲鑽腕錶 HK$ 29,500

常被問到「第一只名牌錶該如何下手？」Longines（浪琴）絕對排在榜單內的第一位，尤其最近狂推、延續經典款而來的全新「Mini DolceVita（迷你多情）」系列，乃一貫低調奢華和現代優雅的完美傑作。這系列的錶款，所呈現的細節與典雅設計無不令人讚賞，擁有精緻的工藝的同時，也能完美滿足姐妹們自信展現於各式場合需求的時尚配飾。

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