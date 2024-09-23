Gucci 2024秋冬8款手袋推薦　淺藍Milano、焦糖啡Jackie低調奢華

Gucci現任創意總監Sabato De Sarno短短一年多的大刀闊斧，重塑品牌的美學DNA，除了一套套華美精緻的時裝之外，各式嶄新的包款更穩住了品牌的商業基礎。



2024秋冬大秀上，他續推不少時髦包款，從全新的「Milano」枕頭鏈條包、更奢華的賈姬包，再到復刻90年代設計的半月包，以下就是小編特別精選秋冬重點包款的Top 8！

Gucci 2024秋冬手袋8款精選，Half Moon半月包重出江湖，Jackie 1961經典與創新的完美融合！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Gucci 2024秋冬全新8款手袋精選（Gucci官網；01製圖）

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1. Jackie Notte

以品牌最代表性的賈姬包為基礎，「Jackie Notte」是Sabato De Sarno華麗的新作，極具未來感的銀色、邊緣鑲嵌滿滿的璀璨寶石，保留個性之外，也呼應了品牌正在塑造的前衛風格！

2. Milano

秋冬時裝秀結束後，在米蘭總部舉辦的靜態展示會中，不少媒體、買手都被這只嶄新包款「Milano」枕頭鏈條包所吸引。柔軟的包身、光滑的材質，再加上寶寶藍的迷人色彩，鐵定是秋冬熱銷的包款！

3. Half Moon

2024春夏系列，Sabato De Sarno以經典的包袋穩住陣腳，2024秋冬系列他決定大展身手發揮創意。取名為「Half Moon」半月包，顧名思義就像是一半的月亮，吸睛的建築感外型，搭配上帶著螢光效果的綠色，是大膽的新作！

4. Jackie 1961

1961年登場的「Jackie」賈姬包，被當時的美國第一夫人Jackie Kennedy背過後就一砲而紅。在品牌歷史扮演舉足輕重的地位的這款包，交到Sabato De Sarno手上，他在簡潔雋永的原則之下，包覆上當代感的焦糖棕色，是秋冬穿搭的好幫手！

5. Moon Side

沒有巨大的logo佔據C位，延續著Sabato De Sarno極簡當代的美學基調，「Moon Side」腋下肩背包，曲線圓潤，精緻有型，包裹上嗆到不行的金色，下半年的Party就靠它了！

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6. Luce

關於品牌DNA的運用，Sabato De Sarno很有自己的一套，就拿「Luce」肩背包為例，偏長條形的包身，表面佈滿品牌標誌性的GG logo monogram的圖騰，顏色則是選用了少見的橄欖綠，準備躋身新It Bag行列！

7. Bamboo Basket

竹節包作為品牌在二戰物資短缺時的「突發奇想」，反而成了Gucci資料庫中最不可或缺的DNA之一。來自2024年秋冬的這款「Bamboo Basket」水桶包，最吸引人的就是竹節提把的設計，既時髦、也實用，是一款適合日常使用的包包！

8. Leather GG

這款有著特殊線條的大包，也是秋冬系列中格外吸引人的一款包包。酷似口金包的外型，標誌性的Russo Ancora紅色與凹凸表面的Gucci logo老花monogram，亮眼卻不會過於浮誇！

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