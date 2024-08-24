Jennie最愛Balletcore風　8對芭蕾舞鞋推薦　CHANEL粉紅舞鞋必買

「她就是時尚潮流」這句話放在Blackpink Jennie身上準沒錯！前陣子由Jennie穿紅的「Balletcore芭蕾舞者風」，以甜美、優雅又酷帥的百變魅力持續延燒，2024春夏的時裝天橋上也多了「芭蕾舞鞋」的蹤跡。



以下就讓小編為妳搜羅推薦入手的芭蕾舞鞋，從氣質浪漫到小眾Y2K一次具備，這波趨勢妳必須跟上！

快來跟上Blackpink Jennie帶起的Balletcore芭蕾舞者風，從氣質款到Y2K，精選8雙夢幻芭蕾舞鞋給你！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

8款夢幻芭蕾舞鞋推薦（Miu Miu官網；01製圖）

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1. CHANEL芭蕾舞平底鞋

CHANEL今年春夏鎖定「粉紅泡泡」而來，不只推出芭蕾舞鞋準備搶攻錢包，腳踝處採用金屬繞環讓視覺效果更顯瘦，上頭還點綴了經典珍珠串飾，以及雙C Logo、愛心、帽子、幸運草等夢幻吊墜，就像少女們喜歡在包包或手機上掛滿吊飾一樣，每個步伐都是滿滿好心情！

CHANEL芭蕾舞平底鞋，$16,000



2. Miu Miu綢緞高踭鞋

近年來Miu Miu將「少女感」玩得出神入化，帶起一股既甜美又叛逆、既乖巧又怪誕的另類風潮，就像妳不會想到芭蕾舞鞋也能加入高跟設計，採用絲滑緞面材質和8.5公分高的鞋跟，帶出剛柔之間的強烈對比，整體鞋面更不需要過多裝飾，一對簡單的蝴蝶結、可拆式彈性搭帶上的Logo字樣，就足以證明Miu Miu女孩的個性態度！

Miu Miu綢緞高踭鞋，$9,200



3. Fendi Filo白色皮革芭蕾舞平底鞋

如果想找一雙「還原度」最高的時髦舞鞋，那麼這雙Fendi一定很適合妳！以質感細膩的小牛皮革打造柔軟鞋身，鞋口處採用鬆緊帶呈現自然優雅的皺褶層次，凸起的橡膠鞋底則能防滑減震，比起一般較為硬挺的鞋面材質及版型來說，在舒適度或包覆度上都更加分，轉過身來，鞋跟上還有迷你FF綴飾擔當俏皮小亮點！

Fendi Filo白色皮革芭蕾舞平底鞋，$6,500



4. Reqins麂皮圓頭娃娃鞋

來自南法馬賽的Reqins以高級皮革面料和手工工藝聞名，其中芭蕾舞鞋系列以優雅的法式設計，更推出多達三十種顏色和不同材質的豐富款式，迅速亞洲崛起並成為近期韓國女生最紅的單品之一。這雙換上活潑亮黃的娃娃鞋，特別採用麂皮處理帶出微微復古氣質，而圓潤輪廓加上恰到好處的舒適低跟，簡單搭配牛仔褲、長裙、洋裝都是很不錯的選擇。

Reqins麂皮圓頭娃娃鞋，$930



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5. Ganni Red Feminine Buckle Ballerinas

Ganni很懂近期時尚圈火熱的「紅色風潮」，大膽正紅色讓人第一眼就注意，前衛尖頭設計和金屬孔眼鞋帶，徹底挑戰芭蕾鞋的百變風格，誰說它們只能被歸類在復古典雅？妳也可以當一個又乖又壞的反差酷女孩。

Ganni Red Feminine Buckle Ballerinas，US$425（折合約$3300）



6. Tory Burch Cap

Tory Burch的芭蕾平底鞋是內行人都知道的熱賣品項，今年春夏新出的絎縫款式，為納帕皮革增添有存在感又不過度搶眼的細節層次，藏在蝴蝶結鞋頭前的金色Logo標誌小巧又精緻，而淡淡紫藕色隨著光線變化，時而呈現一點粉紫、時而又有點冷調的灰，莫蘭迪色系會這麼受歡迎真的不是沒有原因！

Tory Burch Cap-Toe Quilted Ballet，$2,650



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7. Charles & Keith x Chet Lo繞踝立體釘平底鞋

每次走進Charles & Keith總是忍不住入手？這雙最新和亞裔美籍新銳設計師Chet Lo聯名推出的芭蕾舞鞋，是小編近期非常推薦購入的單品，光是方型鞋頭、黑色繞踝緞帶的選擇就相當特別，Chet Lo極具辨識度的立體針織尖釘更是時髦重頭戲（放心它是軟的），用700元有找的價格買到伸展台設計，怎麼想都必須帶回家吧！

Charles & Keith x Chet Lo繞踝立體釘平底鞋，$639



8. Kiko Kostadinov Lella Hybrid

時髦份子常提到的「Ki味」就是它！Kiko Kostadinov不只在時裝表現出彩，在鞋履設計上每出手也都讓人印象深刻，再次顛覆時尚、潮流和戶外運動的界線，這雙Lella Hybrid乍看是芭蕾舞鞋，又讓人聯想到球鞋運動感，畢竟沒幾個人能混合流線設計、羅緞鞋帶、仿蟒蛇皮革的奇異搭配，買這雙絕對讓妳的Y2K品味爆棚！

Kiko Kostadinov Lella Hybrid，£540（折合約$4,600）



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