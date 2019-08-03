【彩妝知識】礦物粉餅、碎粉產品防曬效果成疑　油肌要小心用量

你也曾使用過含有礦物質的彩妝品嗎？許多市售彩妝品中，宣稱因含有礦物質，能讓肌膚透氣外，還具遮瑕效果，甚至不需卸妝，適合敏感性膚質使用，但這都僅限於做成散粉狀的礦物質彩妝，若做成粉餅或粉底液，因還得加入讓粉結成塊狀的成分，因此恐怕不只有礦物質，民眾在選擇上可得多考量。

醫師指出，主要因散粉狀礦物質彩妝，含二氧化鈦和氧化鋅成分高，雖都屬於物理性防曬成分，但卻難得知含多少SPF或PA幾個+（Manu Camargo／Unsplash）

#散少狀礦物質彩妝防曬 恐效果有限

散粉狀的礦物質彩妝因不含油分，較不易導致粉刺或堵塞毛孔問題出現，加上屬於無機的礦物質，因此微生物和細菌難增生，民眾較不用擔心品質變質，不過想一併具有防曬效果，恐怕有限；台灣食藥署邀請臺安醫院皮膚科主任醫生曾德朋對此提出說明。醫生指出，主要因散粉狀礦物質彩妝，含二氧化鈦和氧化鋅成分高，雖都屬於物理性防曬成分，但卻難得知含多少SPF或PA幾個+。

＃慢慢塗搽抹上妝 避免出油後堆積成塊

曾醫生進一步說明，民眾在使用散粉狀礦物質彩妝時，應以慢慢堆積方式上妝，且應使用較專業的彩妝工具較佳，若為油性肌膚者，則建議不要塗抹太多，以免因臉上之後出油，造成結塊情況出現。

在使用散粉狀礦物質彩妝前，記得要先將肌膚清洗乾淨，或先吸油後再使用，且在口鼻附近上妝時要特別注意，避免力道太大，吸入過多粉塵（Raphael Lovaski／Unsplash）

＃礦物質彩妝仍需卸妝 對肌膚較健康

另外，在使用散粉狀礦物質彩妝前，記得要先將肌膚清洗乾淨，或先吸油後再使用，且在口鼻附近上妝時要特別注意，避免力道太大，吸入過多粉塵；曾德朋醫生呼籲，雖市面上廣告宣稱，使用礦物質彩妝不需要卸妝，但多數使用者都會先擦拭防曬品，因此建議還是得使用卸粧產品清潔，平時多注意彩妝保養品成分，就不怕肌膚受傷害。

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