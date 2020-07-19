【套裝洋裝穿搭】學石原聰美霸氣上身　搭配合適手袋再加分

石原聰美在日劇《天國餐館》化身最美吃貨老闆娘，劇中網友熱搜超霸氣套裝、印花洋裝穿搭優雅又超顯氣場，讓劇迷們都忍不住敲碗吶喊 : 「跪求品牌！」 石原聰美溫柔的形象，甜煞眾人的可愛笑容和嬌小身材是讓劇迷們愛上她的關鍵， 而《天國餐館》石原聰美跳脫清純形象，多款超美顯高「闆娘穿搭」，原來氣勢關鍵在手袋！

石原聰美在《天國餐館》中飾演個性古怪，一開口卻能一針見血的性格老闆娘——黑須仮名子，一套正紅色俐落西裝，復古的寬鬆剪裁搭配微喇叭打摺寬褲，率性中又帶點成熟女人的優雅魅力，搭配黑色緞面上衣，及腰間的皮革腰封，讓女人味中還多了的個性元素，完全展現劇中仮名子不拘小節卻又對美食有所堅持的迷人風貌。

按圖看看石原聰美的各款造型介紹↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

別於英氣十足的老爹西裝剪裁，帶點石英藍的藍白色西裝，肩上的抓皺設計，讓造型多了女性的溫柔特質，修身的腰線剪裁加上宛如花瓣般的領片，石原聰美用微美雅致的珍珠飾品做相襯，一口紅酒配上典雅的白色造型，手上的Kate Spade肩背小方包，就像是點出霸氣闆娘內心小女孩的一面。

劇中石原聰美為了滿足自己的吃貨慾，特別開了這家法式餐廳，強勢的外表下卻有著俏皮的少女心，一身LOEWE粉紅色西裝，厚實的復古墊肩配上70年代的長版直筒剪裁，陽剛的設計下搭配粉嫩色系，讓女孩的甜美不過於甜膩，石原聰美更以知性半頭髮型做呼應，手上的LOEWE粉藍色迷你Puzzle bag展現帶點休閒的愜意小女人姿態。

很多OL不知道上班該怎麼穿得時髦又不帶殺傷力，想破頭最後還是以無聊套裝搞定 ~ 喜歡褲裝的女孩們別再執著於西裝穿搭，以大地色撞色相間的簡約連身褲，不論上班單穿還是假日搭配T恤營造休閒感，不只能一衣多穿，胸前的硬挺不規則剪裁，還能讓小隻女視覺瘦3公斤！石原聰美在劇中以荷葉袖將黃色風衣做搭配，肩上的FENDI BAGUETTE迷你包款，不只挑高了身材比例，還讓女人味中多了俐落率性。

夏天正是印花、透視元素的季節，石原聰美一襲FENDI刺繡透視長洋裝，性感的鎖骨線將老闆娘的優雅儀態嶄露無遺，而眼尖的你一定有發現劇中石原聰美皆以浪漫公主頭髮型做搭配，似乎是在訴說著餐廳老闆娘氣場背後的溫柔面 ~ 搭配復古花型耳飾，及FENDI經典PEEKABOO包款，別於往常的設計，石原聰美選擇米白色較迷你的款式，讓造型增添了些許知性風韻。

+ 8 + 7 + 6

總是帶點俏皮玩味的ALICE+OLIVIA經典的大眼紅唇圖騰，讓女孩們搶破頭也想擁有！而石原聰美在劇中多款印花造型不僅沒有流於俗豔，這款結合絲巾剪裁的襯衫，歐式的花卉圖騰配上輕盈絲緞材質，走路揮手的瞬間都能散發滿滿仙氣 ~ 別於溫柔洋裝的穿搭規則，石原聰美以率性的皮革腰封搭配Dior Saddle bag馬鞍包，甜美中又參雜著帥氣，完全展現老闆娘仮名子讓人摸不著頭緒的性格。

紅色搭配藍白色大花你以為是度假勝地才看得到的印花洋裝，石原聰美將它穿出都會時髦感！來自意大利的Pinko，交叉的法式剪裁，走動的瞬間裙的開岔讓造型多了一點點小性感 ~ 搭配YSL漆皮鍊帶小方包，高雅中又透露著老闆娘的強勢氣場，而迷你型的包包款型，更讓小個子女生不被長洋裝埋沒身高。

歐式的長洋裝風情總讓女孩們趨之若鶩，石原聰美一襲來自Etro的綁帶雙色洋裝，細緻的花鳥圖騰加上軟面料的垂墜設計，彷彿浴衣外穿的設計款式，讓不到160公分的石原聰美既顯高又顯瘦 ~ 雙色不對稱設計不僅讓造型有更多視覺面向，胸前的心機小V領，正是小個子女孩能號稱165的顯高關鍵。

延伸閱讀：

OL一定要擁有！朴敏英《她的私生活》網民熱搜西裝穿搭，全來自這「兩個品牌」

《我，要準時下班》女主戰勝職場都背「它」！LOEWE 7款OL命定包，容量、造型一次滿足

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】