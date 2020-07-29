韓系穿搭｜夏天必備韓國大熱五分褲　5種變化輕鬆駕馭不同風格

夏日天氣悶熱，女孩又到了穿短褲的季節啦！想要穿著清涼又兼具流行，就要選擇韓妞的夏季必備單品「率性五分褲」！搭編教你變化5種風格，讓妳的日常不用多想，穿搭都時尚亮眼，現在就跟著搭編一起來看看吧！

1. 率性套裝

所謂套裝風格有三種穿搭方式，第一種最常見的搭法上下同色系，第二種選擇相近色且清新味道濃厚的單品，減少厚重感視覺能夠擁有清涼感，第三種上身選擇花色單品，增添俏皮外套減少正式感，讓套裝穿搭跳脫既定印象，擁有多樣迷人的魅力。

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2. 寬鬆俏皮小男孩

小男孩風格俏皮的關鍵，一是上下皆選擇寬鬆的單品，二是選擇亮度較高的單品，另外還可選擇中性配件點綴，棒球帽、球鞋、後背包.....等都會是很好的選擇，可以讓風格更加完整。

3. 甜美格紋

接著搭編要介紹的是適合約會的溫柔穿搭，上衣選擇舒服的棉麻或針織材質，淺色款式打造明亮感，下半身無需搭配裙類單品，只要加上甜美格紋五分褲就能夠散發濃厚小女人魅力。

4. 花色鄉村

想要擁有好看鄉村風，可以選擇強調女孩感的公主袖設計單品，當公主袖和花色碰上就能夠避免有土味的鄉村感出現！另外記得將上衣紮入高腰五分褲裡，才能擁有好看迷人的完美比例！

5. 簡單襯衫

運用一件簡單襯衫完美襯托氣質，想要正式感濃厚的女孩，下半身可以選擇西裝布材質的單品，若想要呈現休閒感則可選擇牛仔單品，或搭配背心將襯衫扣子解開當作外套，就能夠擁有理想風格！

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Dappei 結語： 韓妞春夏必備單品「率性五分褲」5 種穿搭風格，女孩們都有學會了嗎？將其運用在生活中，讓繁忙的日常可以少一個煩惱，輕鬆愉快的讓每一天的穿搭都時尚亮眼吧！

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原文：性感熱褲先説 Bye！用春夏必備單品「率性五分褲」搭出 5 種風格，日常不用多想穿搭都時尚亮

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