90後回憶！韓國爆紅復古「膠珠粒飾物」　在家DIY太妍同款首飾

穿搭筆記
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復古風的飾物潮流完不了，由去年的金屬系「阿婆髮夾」、大腸圈橡筋及魚尾髮夾以外，這個夏天韓國女生又興起了另一少女心爆發的飾物潮流，就是 90、00 年代每位小女孩都玩過的膠珠粒飾物，由戒指、項鍊到手鍊，只要準備魚絲橡筋及膠珠，就可以 DIY 創出獨一無二的首飾款式，小時候的「扮靚靚」回憶，全都浮現出來。

連韓國女團少女時代的太妍(泰妍)和 AOA 的雪炫都愛上了自製膠珠粒首飾，各位愛美又站在潮流尖端的女士，又怎可以錯過。

看看各款「膠珠粒飾物」款式推薦！有項鍊、戒指、手鍊，在家也能DIY韓系復古飾物（按圖了解）▼▼▼

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要緩減肺炎疫情，#Stayhome 還是現在最應該做的事，留在家的時候不妨玩玩手作，重拾童年回憶之餘，追上膠珠粒飾物潮流這班列車。想要更多款式參考的話，也可以到 Instagram 搜尋 #비즈반지 、 #비즈팔찌 等 Hashtag 看看其他韓國女孩的作品。

【相關文章．按圖放大率先預覽】Twice、BLACKPINK示範4款夏天穿搭配件　韓妹必備秒添時尚感▼▼

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【相關圖輯】少女時代的太妍和Tiffany、泫雅、許瑋甯、MAMAMOO玟星、孔曉振都有微刺青！來看看她們的紋身是怎樣的（按圖預覽）↓↓↓

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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