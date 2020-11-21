瑜伽｜Lululemon以外5大超人氣瑜伽服品牌　顯瘦遮肚要點揀？

愛做瑜伽的話，或許衣櫃裡瑜伽服的數量會比其他便服更多，每次做瑜伽時也穿得美美的，心情也會好百倍呢！一件好的瑜伽服不但能有助修身遮肚顯瘦，布料的設計亦要具良好彈性，同時有助排汗快乾。你們最喜歡哪個瑜伽服品牌呢？

每次做瑜伽時也穿得美美的，心情也會好百倍呢！(IG@coffee89921)

知名瑜伽運動品牌Lululemon，款式多，舒適度高，在香港也開設分店，購買容易，是不少瑜伽愛好者的必購物。可是，Lululemon的瑜伽服價錢相對較貴，其實除了這個品牌外，還有其他大熱的瑜伽服品牌。以下推介的5個歐美、韓、台的瑜伽服品牌，看看哪個最適合你的風格！

▼▼▼5大超人氣瑜伽服品牌推介▼▼▼

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最近秋風起，天氣也十分好，是外出運動做瑜伽的好時機！除了穿上漂亮的瑜伽服之外，同時不妨準備一條吸水性高的大毛巾吧！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/21）

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