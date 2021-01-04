【叱咤2020】《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於剛過去星期六（1/1）在閉門形式以及保持社交距離下圓滿結束。今屆多了新臉孔與久未在頒獎典禮出現的莫文蔚。焦點除了落在莫文蔚的表演、姜濤破最年輕紀錄奪「我最喜愛的男歌手」，台上台下仍有不少女歌手落力打扮，值得一讚！

▼▼▼按圖看女歌手們於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》造型，莫文蔚優雅，「巨聲幫」女星卻徘徊時裝車禍？▼▼▼

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【叱咤2020｜女星穿搭】現年29歲的Heidi（李靜儀），當晚透視裙非常搶鏡。(heidibibe@Instagram)

今屆叱咤頒獎典禮中，多位女星以黑色或鮮紅色禮服示人，唯李靜儀（Heidi）以閃珠片貼身晚裝出席，顏色以及大露背的打扮在女歌手中突圍而出。至於又有哪位女歌手的造型「出事」？

林欣彤

林欣彤出席大型活動與頒獎典禮的打扮，屢次出事。(maglam_@Instagram)

林欣彤出席大型活動與頒獎典禮的打扮，屢次出事，今次出席「2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」亦不例外，雖然花上心思選擇粉紅色口罩配襯紅黑造型，但仍然拯救不了她的打扮。紅黑造型理應是以型格感為主，加上她選擇黑色薄紗恤衫配以皮裙與靴，不過帶有ruffles、蝴蝶結細節的恤衫，以及黑色閃銀外套卻偏離了型格感，同時不知為何戴上了珍珠髮夾，與整體造型並不相襯。

▼▼▼點圖看林欣彤穿搭品味仍有待改善？▼▼▼

衛詩

衛詩所選的晚裝款式具有一層帶暗花紋的薄紗，甚為顯老。(jillvidal@Instagram)

經常與姐姐衛蘭孖住上的衛詩，是次亦是被安排與衛蘭一同出場，二人以紅色、綠色造型出席，明顯有花過心思作搭配，不過衛詩的打扮卻相當出事。先是眼妝過濃，再者是晚裝，在選色方面，綠色能夠呈現高貴感，絕對沒大問題，但鬆身剪裁卻令她身形更顯壯，即使款式為Deep V設計亦未帶有幫助，而且裙款的胸口與手臂部份更設一層帶暗花紋的薄紗，甚為顯老。

▼▼▼點圖看衛詩過往造型▼▼▼

曾若華（JUDE）

曾若華（JUDE）以歌曲《零分》為人熟悉。(judetsang@Instagram)

以歌曲《零分》為人熟悉的曾若華（JUDE），平日出席活動多以西裝外套作配搭，今次以橙紅、黑造型出席「2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」，選擇了黑色皮質的西裝外套款式，在中長外套繫上粗腰帶，達修飾腰線的效果。內裡搭配白色ruffles恤衫，下身則搭配橙紅色喱士裙款，裙款雖為不規則剪裁設計，配襯及膝靴，難免感覺累贅。

▼▼▼點圖看曾若華（JUDE）造型較沉悶，她身形不錯，應可有更好發揮？▼▼▼

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