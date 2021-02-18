54歲溫碧霞紅白穿搭成減齡關鍵　DIOR手環出鏡率不輸Tiffany？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-18 16:00

54歲並有「最美妲己」之稱的溫碧霞（Irene）早前一段豪宅室內騎馬的短片遭網民熱烈討論，更指她炫富。 私生活不時成熱話，溫碧霞的凍齡模樣亦受網民關注，積極保養以外，穿搭造型也是減齡關鍵。

溫碧霞早前大曬於豪宅室內騎馬的短片，網民一度以為是她於內地的豪宅。（溫碧霞irenewan微博）

豪宅裝潢，室內騎馬被指炫富

溫碧霞於1月份於微博分享短片，在大屋闊落的客廳中牽着馬匹行走，並騎在馬匹上，無論是騎馬舉動還是屋內奢華裝潢都引起網民熱烈討論，紛紛留言直指從沒看過遛馬以及認為溫碧霞在炫富。

不過，早前溫碧霞接受媒體訪問時解釋，背景只是內地朋友的家，自己在內地並沒有物業，而馬匹則是粉絲知道她喜歡馬匹，故此專程運送馬匹給她拍攝。

▼▼▼按圖看溫碧霞室內騎馬照片，豪宅並不是她的家？溫碧霞曾在社交平台大曬其自住清水灣海景豪宅，有大花園供放鬆之用？▼▼▼

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百搭Tiffany & Co.與Christian Dior首飾 成日常最愛？

溫碧霞被網民指炫富，但從平日的穿搭造型卻見她的另一面。雖然愛購入名牌首飾，但總會購入一些百搭款式，應用在不同造型之中，即使是Tiffany & Co.過10萬款，還是Christian Dior的入門價首飾，都多次重覆出現於她的穿搭造型之中。

▼▼▼溫碧霞擁名牌首飾，不過重質不重量。逾10萬Tiffany & Co.手鏈有何特別？哪款Christian Dior售3,xxx，連小資女也可入手？▼▼▼

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溫碧霞視覺減齡靠3招 凸顯女性魅力

溫碧霞的外貌、好身材常被討論和讚美，全賴她的穿搭技巧成為減齡關鍵，完全看不出她已屆54歲之齡。比起黑色等沉色調，溫碧霞傾向選擇亮色調服裝，顯白同時可打造好氣息。有意讓自己外形看起來更年輕的女生，不妨也參考一下溫碧霞的打扮。

▼▼▼溫碧霞靠3招穿搭技巧，達至減齡效果，哪顏色打扮有助成焦點？▼▼▼

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