陳法拉貫徹低調追求LOEWE、Chloé實用手袋　哪款一袋多用旅行必備

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-16 20:00

【陳法拉｜名牌手袋】陳法拉藉早前情人節（14/2）在社交平台宣布與法籍丈夫成為新手爸媽，女兒「小米妮」為鼠年尾巴的寶寶。過去多月，陳法拉分享的照片依然纖瘦，完全零孕味，非常低調。 然而，她愛好的手袋亦貫徹其低調性格，比起小手袋，實用才是最重要。

陳法拉低調誕女，平日愛用手袋多是低調實用款？

陳法拉的零孕味穿搭固然值得參考，即使不是懷有小寶寶，用來隱藏小肚腩亦同樣適宜。選對了服裝，還得要手袋點綴造型；一直以來，陳法拉較少選擇現時極度流行的小手袋或Belt Bag，反而愛好一些大型手袋，講求實用度，如梯形輪廓、水桶袋，而且鍾情於帶有可拆卸肩帶的款式，務求一袋多用，方便配襯不同造型，應付上學、旅行等場合需要。

▼▼▼按圖看陳法拉擁有的5個實用手袋款，曾用Tory Burch當「開學袋」，哪款實用得連旅行也帶埋？▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

Chloé手袋風靡全球女生 陳法拉擁3款品牌IT Bag

鍾情於Salvatore Ferragamo、LOEWE等名牌以外，陳法拉大愛Chloé的袋款，擁有Aby Bag、Tess Bag、C Bag 3個Chloé手袋，每個皆是品牌的人氣款式，在外形上各有所需，梯形輪廓Aby Bag實用度高，可作上班之用，配襯斯文造型均適合，而Tess Bag與C Bag則較為輕便，可作外出手袋用途。

▼▼▼Chloé 3款手袋有什麼特別之處成為品牌IT Bag，連陳法拉也愛？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼陳法拉還擁有哪些手袋款式？Versace黑色Virtus Bag外形低調，一設計特點幫忙讓造型升Level？▼▼▼

▼▼▼同場加映｜陳法拉與法籍丈夫2019年結婚，婚後生活非常甜蜜，生活鎖事看穿二人價值觀一致？▼▼▼

▼▼▼同場加映｜Chloé上月發布的Woody Tote Bag隨即在日本女生圈引起一陣搶購潮，手袋有甚麼賣點打動少女心？▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼同場加映｜最美千金何超蓮仍有「貼地」一面，日常打扮中都會出現Kate Spade、Furla等價錢相對親民、受小資女追捧的品牌，哪款小資手袋一出即售罄？▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

▼▼▼同場加映｜蔡卓妍（阿Sa）不時都會使用大型手袋，５款手袋容量夠大，哪款旅行都帶埋？按圖率先看袋款。▼▼▼