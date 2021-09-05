名牌手袋｜DIOR新款馬鞍袋1萬有找？木村光希撐COACH人氣款$6XXX

【名牌手袋】馬鞍袋以圓弧復古外形設計，造型感及實用性兼備，深受女生喜愛。其DIOR Saddle Bag馬鞍袋一推出就備受熱捧，旋即成為IT Bag。近日，DIOR推出一款迷你Saddle Bag，同樣設有馬鞍經典元素，價錢不到萬元就能入手，相信很快就會成為火紅款式。



DIOR推出了Mini Saddle Shoulder Strap Pouch，同樣設有馬鞍經典元素，價錢不到萬元就能入手。(DIOR)

DIOR出全新推出迷你馬鞍袋小巧精緻 入門價$8XXX

DIOR馬鞍袋Saddle Bag為品牌的標誌性款式，在時尚達人的IG中總不乏其身影，就連何超蓮、容祖兒等女星都是Dior Saddle Bag的粉絲，火紅程度可見一斑。不過其實Dior Saddle系列不僅只有馬鞍袋，更有其他隱藏款式，包括Dior Saddle Shoulder Strap Pouch雙小袋，同樣飾有不對稱翻蓋以及復古金屬「D」形馬蹬吊飾，不過形狀則為方形設計，以拉鏈開合與附有隔層，輕盈小巧卻不失實用性。

最近，DIOR就為這個隱藏袋款推出迷你尺寸並在官方網站上架，精緻可愛程度相當高。Mini Saddle Shoulder Strap Pouch以山羊皮製成，提供黑色、覆盆子紅色、鋼藍色3種顏色，僅售HK$8,350，成為DIOR入門款。

Dior Mini Saddle Shoulder Strap Pouch不僅保留經典的Saddle元素，袋身背面亦設有內貼袋，可擺放八達通、卡片等小物；以皮質肩帶除了可斜揹使用以外，亦可將其拆卸當成Clutch，另外更可額外購入同系列微型繡花肩帶作配搭，用法變化多端，不論是休閒或斯文造型亦可配搭得到，加上迷你尺寸的價錢相對容易入手，相信是女生們必然會心動的款式。

DIOR Mini Saddle Shoulder Strap Pouch以山羊皮製成，售HK$8,350，為DIOR入門款。(DIOR)

10款吸睛名牌馬鞍袋推介

除了DIOR以外，CHANEL、Louis Vuitton、FENDI等奢侈品牌亦相繼推出馬鞍袋，部份採用了品牌標誌性的Monogram老花作設計主袖，搭配合馬鞍袋的袋型輪廓，締造出復古經典感覺，那怕是用上多年也不會過氣，不被潮流所左右。

此外，FENDI Moonlight Bag亦同樣值得留意。手袋以經典FF金屬啪鈕開合，袋身亦設有玳瑁塑膠玻璃細節，增加其質感以及獨特性，更提供黑色、灰色、淺藍色、黃色等7種顏色選擇，適合不同風格的女生。

▼▼▼【按圖看】10款名牌馬鞍袋推介：DIOR Mini Saddle Shoulder Strap Pouch小巧卻實用？FENDI Moonlight Bag馬鞍袋設計有驚喜？▼▼▼

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木村光希也鍾情於COACH Beat Saddle馬鞍袋。 (koki@Instagram)

受小資女愛戴的COACH亦為2021年春季系列添加馬鞍袋設計——Beat Saddle。COACH Beat Saddle用上素色皮質搭配「C」字袋扣，簡潔又具標誌性，更吸引的地方是手袋備有2條可拆卸式肩帶，分別為皮質肩帶與帆布織物肩帶，可隨心情與造型而選用配襯，隨時轉變手袋風格，而且價格售HK$6,250，實為親民之選。

COACH Beat Saddle備有2條可拆卸式肩帶，分別為皮質肩帶與帆布織物肩帶，可隨意轉變手袋風格。(coach@Instagram)

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