髮型｜髮型師教3種工具打造蓬鬆瀏海　改善扁塌持久度媲美髮型屋?

【髮型】瀏海的蓬鬆度絕對會影響外觀，瀏海扁塌除了有欠造型感，亦會將臉形放大數倍。台灣人氣髮型師Faymi就親自示範如何利用直髮夾、髮捲、圓梳3種工具整理瀏海，讓大家在家也能做到髮型屋效果，打造唯美浪漫的蓬鬆瀏海。



【髮型】瀏海扁塌除了有欠造型感，亦會將臉形放大數倍，故維持瀏海蓬鬆度十分重要。(wakemake_official@Instagram)

瀏海蓬鬆度增強造型感

香港天氣潮濕悶熱，加上流汗量大容易令瀏海變得扁塌，故在出門前用直髮夾或風筒熱力增加髮根蓬鬆度是不能忽略的步驟。台灣髮型師Faymi就在YouTube頻道拍攝影片，針對短瀏海、長度到嘴巴的長瀏海以及長度到鼻子的長瀏海，教大家如何配合直髮夾、髮捲、圓梳工具改善扁塌問題，讓瀏海瞬間變得豐盈。

經過一整夜睡覺狀態，瀏海變得凌亂，更有機會改變了原先的髮線分界。髮型師Faymi分享，不管用什麼類型工具，在瀏海造型前要先還原瀏海髮線，先將瀏海髮根弄濕，再噴上蓬鬆噴霧增加頭髮支撐力，最後風筒吹乾再進行造型。要注意的是，在吹乾頭髮時，手指需以Z字型往下撥鬆頭髮，頭髮才會自然蓬鬆。

▼▼▼【按圖看】瀏海造型3個事前準備，使用風筒時，手指需以Z字型往下撥鬆頭髮？▼▼▼

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台灣髮型師示範3種工具打造蓬鬆瀏海

留有短瀏海，但又想中分的女生，髮型師Faymi建議使用直髮夾進行造型。先將瀏海分成中分，然後從髮根處往髮尾方向夾；若希望髮根處更具蓬鬆感，也可先將直髮夾放在瀏海髮根處停留3至5秒，再進行其餘步驟。

【髮型】台灣髮型師Faymi就親自示範如何利用直髮夾、髮捲、圓梳3種工具整理瀏海。(norimasasawa@Instagram)

而瀏海長度到嘴巴的女生，可透過髮捲、鯊魚夾與風筒打造蓬鬆又自然的造型；瀏海向上提拉90度後用髮捲由髮尾捲至髮根，再用鯊魚夾固定，然後用風筒幫忙定型即可。

第3種圓梳工具，則適用於瀏海長度到鼻子的女生；建議先將瀏海分層，每次取一小撮頭髮處理，將圓梳放到髮根後，用風筒從髮根吹向髮尾，再由髮尾吹向髮根，便能火速營造空氣感瀏海。完成造型後，也可以噴上定型噴霧，增加造型的持久度，讓瀏海一整天都能保持捲度。

▼▼▼【按圖看】3種工具造型方法即可打造蓬鬆瀏海，髮捲配合風筒蓬鬆又持久效果媲美髮型屋？▼▼▼

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