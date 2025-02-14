瞓覺要著胸圍嗎？3招教你揀啱睡眠內衣　3款無鋼圈高透氣產品推介

睡覺到底要不要穿內衣？



這個問題常常引發熱烈討論，有些人認為穿內衣睡覺能防止胸部下垂，但也有人覺得不穿內衣更舒適、更健康。究竟該怎麼做才是對胸部最好的選擇？現在就讓我們一一解析給你聽吧！

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穿內衣睡覺是好是壞？附3款睡眠內衣推介（sloggi官網；01製圖）

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穿內衣睡覺會防止胸部下垂嗎？

許多人相信，穿內衣睡覺可以固定胸部，預防因地心引力導致的下垂，然而，胸部會下垂，主因可以歸納為年齡增長、膠原蛋白流失及重力長期影響，而不是單靠睡覺時是否穿內衣就能決定，除非你個人有特殊需求，像是胸部較大需要額外支撐，不然穿或不穿對胸部影響不大。

不穿內衣睡覺會更健康嗎？

對於大多數女性來說，睡覺時不穿內衣能讓身體完全放鬆，有助於改善睡眠品質，並讓身體肌膚能好好呼吸，尤其是內衣過緊或材質不適合時，真的是不要穿內衣會比較好！若你認為，胸部真的需要一些支撐，睡覺起來才不會有壓迫（胸大的女生都知道！），其實也可以選擇舒適的睡眠內衣，兼顧健康與需求。

穿內衣睡覺好處vs壞處

穿不穿內衣，一直是每位女性們自己的選擇，對於胸部大或是有特殊需求的女生們，穿內衣睡覺就能提供支撐感，減少翻身時的不適感；有些女性可能因胸部與皮膚摩擦感到不適，這時候穿內衣能避免預防摩擦等情況發生。

但還是要提醒，穿著過緊的內衣，可能會影響血液循環或造成呼吸不順，導致睡眠品質下降，同時，也容易因為長時間都穿著貼身的內衣，可能讓肌膚不透氣，增加敏感或出疹的風險。

如何選擇睡覺內衣？

如果你習慣穿內衣睡覺，記得挑選適合睡眠的款式：

1. 無鋼圈設計：減少壓迫感，穿起來更輕鬆舒適

2. 透氣材質：棉質或親膚材質的內衣能讓肌膚保持乾爽

3. 適當的支撐力：選擇剛好包覆胸部、不過緊的尺寸，避免壓迫乳房組織



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3款睡眠內衣推薦

PEACH JOHN Soft Touch Night Bra

PEACH JOHN所推出的Soft Touch Night Bra，新增擁有強大塑胸機能的「Q彈柔軟」款式，從罩杯下方至側邊層疊的彈力網布，來達到集中托高胸部與穩定支撐的效果，交叉層疊的彈性蕾絲與彈力網布不只包覆罩杯也構成雙層支撐，將胸部從左右兩側聚攏於中央，無扣環、上下緣不使用鬆緊帶，直接由上往下套著穿上即可。

PEACH JOHN Soft Touch Night Bra，$260



On Street雙C防擴對策 棉感極簡睡眠內衣

On Street的雙C防擴對策棉感極簡睡眠內衣，利用立體雙C防擴剪裁，把右胸往左上拉提、左胸往右上聚攏，使胸部維持正三角形的黃金比例，台灣獨家雙C防擴專利認證，能收攏胸肉，提供足夠拉提聚攏效果，避免胸部變形與外擴。

On Street雙C防擴對策 棉感極簡睡眠內衣，$209



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SLOGGI ZERO FEEL 2.0背心款胸圍

sloggi推出的ZERO FEEL日本版零感系列夜夜好棉眠無鋼圈U領背心式內衣，使用高彈性親膚布料，穿起來不容易會有肌膚過敏，加上高包覆設計來穩定胸型，特殊黏合技術，整夜穿著不留痕，提供超級包覆的安全感。

SLOGGI ZERO FEEL 2.0背心款胸圍，$290



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