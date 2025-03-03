Hermès 2025春夏8款新手袋　Kelly新流蘇設計　顛倒Birkin勁吸睛

不能否認，在討論精品包天花板的時候，大家第一時間浮現腦海的，依舊是Hermès愛馬仕呀～



在2025春夏中，他們以「Drawn to Craft」為題，把繪畫藝術性與品牌工藝結合得淋漓盡致，在這次的配件裡面，除了那款令人驚豔的「顛倒Birkin手袋」之外，還有哪些單品值得鎖定呢？

Hermès愛馬仕2025年春夏8款最新手袋，經典熱門Birkin、Kelly新設計令人驚艷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025年春夏Hermès 8款新款手袋推介（Hermès；01製圖）

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1. 顛倒Birkin手袋Birkin à l'envers

Birkin à l'envers，NT$737,400（折合約174,000港元）



在Hermès 2025春夏秀場中，顛倒的Birkin手袋Birkin à l'envers，可以說是一出現就成為全場焦點！使用染製H帆布與Barénia Faubourg小牛皮材質，內外翻轉的設計展現各元素精妙的拼接組合，並運用帆布和皮革致敬其圖形結構之美。內部設有鉤釦，可輕鬆調節側邊摺疊。

2. Barénia Faubourg小牛皮提包

Barénia Faubourg小牛皮提包，NT$513,400（折合約121,000港元）



低調中又散發著貴氣質感，以1926年問世的「Derby」旅行袋為靈感設計的全新日常包款Barénia Faubourg小牛皮提包，側邊馬蹄形摺疊結構是最大亮點！這款皮質滑順的大提包裝飾菱形固定元素和雕刻拉鍊皮片，另推出小型款式。

3. Étrivière Shopping帆布提包

Étrivière Shopping帆布提包，NT$100,400（折合約24,000港元）



在2025春夏男裝秀上，Étrivière Shopping提包使用了Hugo Grygkar在1957年設計的「Brides de gala」圖紋印花，經過解構，重現皇家馬車馬匹身上的皮革鑲邊，Brides de Gala Bandana Vichy圖紋印花H帆布與Hunter母牛皮材質，散發著一股愜意的休閒感。

4. Kelly Sellier Mini Pampilles肩背包

Kelly Sellier Mini Pampilles肩背包，NT$886,700（折合約210,000港元）



Kelly又有全新的模樣啦！新的Kelly Sellier Mini提包以皮革流蘇點綴，包身材質拼接對比的Box小牛皮與亮面Chamkila山羊皮，縫製流蘇為整體增添立體份量與活潑感，每一次擺動都靈動俏皮。

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5. Cabas Hermès Corricolo提包

Cabas Hermès Corricolo提包，NT$966,000（折合約229,000港元）



同樣帶有種生動活潑的視覺感，在2025春夏秀場中，隨著動作輕快搖擺的Cabas Hermès Corricolo提包，靈感源自1920年代的Flapper流蘇洋裝隨著動作輕快搖擺的飄逸馬毛，多層結構結合馬毛與皮革工藝精心打造而成，輕盈而靈動。

6. Birkin Cargo、Néo Garden Voyage、Haut à Courroies

Birkin Cargo提包，NT$1,092,000（折合約259,000港元）

Neo Garden Voyage提包，NT$175,000（折合約41,000港元）

Haut à Courroies提包，NT$695,400（折合約165,000港元）



Hermès運用純正日本傳統牛仔織布工藝，打造「Birkin Cargo」、「Néo Garden Voyage」及「Haut à Courroies」三款提包，搭著黑色的小牛皮材質，巧妙將牛仔和皮革異材質拼接，展現出幾何結構美。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】