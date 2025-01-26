身上出現「1穿搭」就係老一輩？00後點頭認同　廠商證實銷量下滑

透過穿搭風格與言談舉止，不僅能展現個人特色，更能隱約透露年齡層。



美國普拉提教練Phoebe Parsons發布影片指出，千禧世代偏愛短襪，而Z世代則偏好長襪；台灣YouTuber飽妮也實際訪問3位年輕女性「會不會覺得穿踝襪的人有年紀」，答案一致認同。襪子品牌也證實，短襪的銷售量近年持續下降。

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Phoebe Parsons於TikTok發布影片分享，她透過襪子的長短來辨別千禧世代（1987至1996年生）和Z世代（1997至2012年生）的人群，她指出，千禧世代偏愛穿短襪，而Z世代則喜歡長襪，她還對鏡頭展示了自己穿著短襪，並表示「我是千禧世代」。

台灣YouTuber飽妮也曾於instagram發布影片指出，她觀察到現在路上許多年輕人不穿短襪、隱形襪，實際訪問3位年輕女性「會不會覺得穿踝襪的人有年紀？」，結果她們一致認同表示，

「其實會」

「我媽都穿踝襪」



影片曝光後，網友們紛紛留言表示，

「原來是我老了嗎」

「世代輪替……」

「我原來已經跟不上時代潮流了」

「完了！越來越脫離年輕人世界了」

「難怪我上次買踝襪的時候店員看我眼神怪怪的，我應該大聲說我幫我爸買的」

「目前大三，此刻正穿著踝襪」

「我妹說短襪看起來像沒穿襪子很怪」



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襪子品牌「Hanes」向《華爾街日報》透露，自2021年起及膝襪（包括長筒襪與半筒襪）的銷售成長了5.9%，而低筒襪的銷售則下滑了3.8%，這一趨勢在其他品牌間也有所反映，加拿大女裝品牌「Aritzia」的運動襪（又稱水手襪）銷售量是踝襪的兩倍；主打舒適性的襪子品牌「Bombas」也指出，2024年4月隱形襪的銷售量比2023年同期減少了 9%。

不過，流行是循環的，就像以前流行的喇叭褲、大眼鏡也在近年吹起復古風潮，在選擇穿搭時，還是以適合自己以及舒適度為優先。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：身上出現1穿搭就是老人！年輕人點頭「看起來真的很怪」，廠商證實銷量下滑】