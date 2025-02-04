2025冬季日本最流行時尚單品係「這個」？教你4種穿搭顯瘦秘笈

寒冷的冬季，每天早上外出前，總是在衣櫃前思考許久，希望能選擇出好搭配又保暖的單品，但又想同時保持注目造型焦點嗎？



此時不妨嘗試以「大衣」為加乘，尤其大衣是冬季必備的流行元素，不僅每年可以重覆穿著，好駕馭的款式，使日常輕鬆營造理想的風格印象，往年大衣通常以長版剪裁為主，今年主流剪裁則以「中長版」特別流行，而且中長版比起長版在穿著時能減少厚重度，呈現修飾度佳的好比例，想知道日本女生都怎麼搭中長版大衣嗎？一起從以下特搜的4種穿衣靈感，為冬日增添搶眼聚焦的日系層次。

跟著日本女生以「中長版大衣」加乘注目日系層次（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025冬季日本流行「中長版大衣」4穿搭公式（01製圖）

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1. 當洋裝外套穿

長度約在膝蓋左右的中長版大衣，是今年冬季非常熱門的外套，比起長版給人的份量感，中長版反而能製造輕盈視覺，而且中長版更是小個子女生的友善款，平時將中長版大衣當作洋裝外套穿，再加上長靴瞬間打造纖細挑高比例。

2. 中長版大衣+牛仔褲

當想營造率性休閒氣息時，選擇中長版大衣+牛仔褲，運用基本款單品加乘組合，快速呈現保暖又舒適的外出風格，如果覺得保暖度不夠的話，隨性戴上毛帽或棒球帽就很好看。

3. 增添色彩搭配

冬季穿搭普遍以暗色系為主，覺得每天造型較無變化嗎？不妨嘗試選搭粉色中長版大衣加黑色長褲，利用甜美與個性色衝擊出時髦火花，或者換上2025年度色「摩卡慕斯」與奶白色混和，展現知性的日系大人感氛圍。

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4. 中長版大衣+緞面長裙

以高領中長版大衣與緞面長裙混和，連結充滿女人味的優雅氣息，尤其寬下襬大衣能將屁屁巧妙遮住，結合直筒或魚尾裙身，瞬間帶來令人滿意的顯瘦線條。

冬日時髦穿搭一定要有一件中長版大衣！

以上推薦的中長版大衣搭配靈感，大家也準備好穿上日本女生最愛造型，傳達出搶眼注目的日系焦點嗎？接下來一起透過中長版大衣打造時髦冬日LOOK。

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