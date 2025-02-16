以帽子、蝴蝶結、髮圈單品配搭　秒變Blokette風格　打造時尚氛圍

平時搭配外出衣著時，大家最在意哪個部分呢？



除了整體風格、衣服和諧感、穿搭修飾度之外，透過不同「配飾」加乘，更能為造型增加畫龍點睛的效果，尤其是能與頭髮混搭的配飾，不僅可以讓髮型擁有注目亮點，也讓日常提升多變的細節變化，喜歡關注日本流行動態的大家，平時是不是也會觀察日本女生都在用什麼配飾呢？以下為大家盤點4款冬季不可錯過的好用配飾，從鐘型帽、冷帽、蝴蝶結髮夾到髮圈，透過不同穿衣組合推薦，快速打造層次顯著的迷人日系印象。

一秒增添搶眼層次焦點，日本女生都在用的時尚配飾推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4款時尚配飾搭配 教你增添衣著層次和氛圍（01製圖）

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1. 鐘型帽

當懶得整理頭髮時，不妨嘗試好搭配的「鐘型帽」混合，帽型比起寬感帽簷的漁夫帽更好駕馭，尤其鐘型斜線設計，能巧妙遮住臉部周圍，同時會有顯瘦小臉的效果，而今年首推毛毛款或素色款，讓你每天都能輕鬆時髦出門。

2. 冷帽

說到冬季的保暖配飾，第一個便會聯想到「冷帽」，沒有流行限制每年都可戴的款式，深受許多人喜愛，以亮色、綁帶冷帽混搭，不僅可以快速提升頭部保暖之外，也使造型更完整有型，另外再配戴冷帽時，推薦跟著日本女生的小撇步，先將頭髮塞在耳後，再拉出一小撮髮絲，才會不顯得呆板無聊。

3. 蝴蝶結髮夾

超流行的蝴蝶結元素大家也跟上了嗎？給人輕甜可愛氛圍的蝴蝶結髮夾，是近期日本女生最注重的小細節造型，像是中長捲髮在側邊別上寬蝴蝶結髮夾，或是低髮髻混合細緻蝴蝶結髮夾，都能為穿搭注入一股女孩感魅力。

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4. 髮圈

以往只會在家裡使用的髮飾「大腸髮圈」，現在可說是炙手可熱的外出必備，平時隨性綁個丸子頭，再套上大腸髮圈，讓髮型增加搶眼聚焦的視覺，乾淨又清爽的搭配風格，簡單增加好感度加分的冬季氣息。

以配飾加乘瞬間讓造型聚焦時髦

以上推薦4款針對頭部為主的配飾，從帽子到髮飾，每個單品都能為衣著提升與眾不同的衣著變化，接下來一起打造令人為之一亮的日系魅力。

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